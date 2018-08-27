Uzun bayram tatil bitti, Türkiye iş başı yapıyor...

Ancak bu "pazartesinin sendromu", diğerlerinden biraz farklı.

Zira tatile başlamadan önce döviz kurlarında yaşanan hareketlilik başta iş çevreleri olmak üzere hepimizi gerdi.

Gerçi piyasalar bayramdan önce büyük oranda stabilize oldu, döviz bir banda oturdu...

Ancak borsanın kapalı olması tatil boyunca kesintisiz bir soluk almamızı sağladı.

Dolaysıyla bu sabah pek çoğumuz aynı meraka uyandık. Bayram öncesindeki atmosfer aranın ardından devam edecek mi?

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