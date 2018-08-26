Kısa bir süre önce Demirörenlere satılan Hürriyet, Simaviler döneminde merkeze konumlanmış, siyasi haberlerin ancak iç sayfalarda yer bulabildiği bir gazeteydi. Aydın Doğan'la birlikte gazete politikleşti.

Hürriyet, özellikle 28 Şubat sürecinde, Doğan'ın Dinç Bilgin'le birlikte kurduğu kartelde orta sınıfın Pravda'sına dönüştü... Askerlerin yanında seçilmiş siyasi iktidarın devrilmesi için provokatör bir yayıncılığa soyundu.

Fetullah Gülen'in, dönemin Başbakanı Erbakan'a yönelik "Bırakın gidin" mesajını manşetten yayınlayacak kadar cesurdu da.

Kimden korkacaklardı ki? Nasıl olsa patronları çok güçlüydü. Aydın Bey "alemin kralıydı." Tekelci TÜSİAD'ın hoşlanmadığı rekabetçi iş adamalarının linç edilmesi falan zaten çocuk oyuncağıydı. O, dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'ı pijamadan hallice bir ev kıyafetiyle karşılayacak güce ulaşmıştı.

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Hürriyet siyasetteki bu etkili pozisyonunu, daha öncemanşetiyle yolun başında gömmeye uğraştığı'ın iktidarında da sürdürmeye çalıştı.bile siyaset yazmaları içinçıkarttığıo günleri hatırlarsınız.defilelerdepolitik mesajlar verdiği Gezi günlerinden bahsediyorum.Ne günlerdi ama... Gazete'ninekindeki stilyazarları, köşelerindensıvazlıyordu... Paris Komünü'nüçok yanlış anlayanakşam Cihangir'de toma taşlayacakyoldaşları, öncesinde Nişantaşı'nda bir"drink almaya" davet ediyorlardı.Evet, geçti o günler. Aydın Bey baktık kisattı kurtuldu. Üstüne dekoydu cebine...Gazetenin kıvrak "magazine yelken kırmakta gecikmediler."Ne güzel, hiç olmazsa eğleniriz" diye sevineceğim amaZira siyaset yorumları, magazinleri de" Tekmotivasyonları linç hevesi.Dün de baktım, gazetenin magazin yazarı, zıpkınla vurduğu balıkla poz verip İnstagram'dan Kurban Bayramı'nı kutlayan ünlü bir oyuncuya kendisine ayrılan yerden parmak sallıyordu. Başarısıyla şık bir şekilde övünen genç adamaçekiyordu:" üç nokta.Çünkü Cengiz beye göre zıpkınla balık avlamak büyük suçtu. Görgüsüzce olduğu kadar,de...Şimdi kalkıp bu arkadaşa "" mi diyeceğiz...Zıpkınla avlanmanınmetotlardan biri olduğunu... Avyasağının... Aynı zamandaolan bu etkinlik üzerindeiçinbeceresinesahip olmanın yetmediğini... Ya dane bileyim ucunun sivri olduğunu, biryerimize batabileceğini falan mı anlatacağız?Hani nerde kaldı bizim magazin zevkimiz... Magazin gazeteciliği bu kadar ucuz mu?Bayram bayram magazin konuşalım, eğlenelim dedik,