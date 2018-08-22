Türkiye'nin ABD ile yaşadığı gerginlik, bir takım ekonomik sorunların kapısını aralasa da "temel çelişkinin" gün gibi ortaya çıkmasını sağladı...

Türkiye gibi sömürgecilik döneminden, yani "atadan babadan" sermaye biriktirememiş ülkelerin asıl sorununun iç dinamiklerden ziyade dışarısı olduğunu gözler önüne serdi.

Krizlerde Batı'yı haklı bulmayı "çağdaşlık" sananlarımız bile bu kez Türkiye'nin maruz kaldığı saldırının hakkını veriyorlar.

ABD'nin, yüzlerce yıldır sınırımızın değişmediği komşumuz İran'la olan ticaretimize soktuğu burnu gözlerinde hissediyorlar.

"İçişlerimizden, alış verişimizden sana ne" diye söyleniyorlar.

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