Türkiye'nin ABD ile yaşadığı gerginlik, bir takım ekonomik sorunların kapısını aralasa da "temel çelişkinin" gün gibi ortaya çıkmasını sağladı...***
Türkiye gibi sömürgecilik döneminden, yani "atadan babadan" sermaye biriktirememiş ülkelerin asıl sorununun iç dinamiklerden ziyade dışarısı olduğunu gözler önüne serdi.
Krizlerde Batı'yı haklı bulmayı "çağdaşlık" sananlarımız bile bu kez Türkiye'nin maruz kaldığı saldırının hakkını veriyorlar.
ABD'nin, yüzlerce yıldır sınırımızın değişmediği komşumuz İran'la olan ticaretimize soktuğu burnu gözlerinde hissediyorlar.
"İçişlerimizden, alış verişimizden sana ne" diye söyleniyorlar.
İçteki siyasi meselelerden ötürü kutuplaştıkları ve bir daha "barışamayacakları" söylenen
Türkiyelilerin bu yan yana gelişi altın değerinde bir kazanım
.
Çünkü bu kez zemin ideolojik, anti Amerikancı
bir söylem değil... Yıllarca Üçüncü Dünya ligine mahkum edilmiş bir ülke halkının yaşayarak tercih ettiği bir ortaklık.
Kimi arkadaşlar yine iyimserliğime kızacaklar ama... Bu aklıselimin siyasette yansımaları
olmaması imkansız; hem iktidar kanadında hem de muhalefet cephesinde.
Örneğin dün Rusya
'dan alacağımız S-400'lerin teslim tarihinin yanı sıra alışverişin dolarla değil TL ile
yapılacağı açıklandı. İktidarın önümüzdeki günlerde bu tarz başarılı icraatlarında arkasında hemfikir bir kamuoyu
bulması hepimizin cebinin hayrına. CHP'linin de, AK Partilinin de partisizin de...
16 yıldır çevreyi merkeze
taşımayı başarıp orta sınıfı güçlendiren
iktidarın bu güçlü meşruiyet zeminini daha genişletmek
isteyeceği kesin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık vurgu yaptığı bürokratik oligarşinin
neden olduğu mağduriyetlerin
artık daha çok göze batacağını da söyleyebiliriz.
Muhalefetinse artık ulusal meseleleri meze yapıp
dışarının elini
güçlendiren taktiğiyle bu halktan
oy bekleme konforu
son buldu. Hamasete sarmak yerine Türkiye için mantıklı olana
kafa yormak
zorundalar.***
Tabii ki belirginleşen ve geleceğin anahtarını
içinde barındıran bu
konsensüsün dışında kalmakta ısrar
eden meczuplar
da yok değil.
Ancak artık "bölücü" pozisyonlarını izah edebilecek hiçbir argümanları yok. Ne mantıken ne de ahlaken
...
Onlar avuçlarını yalarken
defalarca tekrarlanan trajedilerini ciddiye alıp kızmanın âlemi yok.
Zira, dedikleri gibi, izahı olmayanın ancak mizahı olur.
Anlayacağınız bu ganimet meraklısı hayırsızların bile faydası var
, arada neşemizi buluyoruz işte.