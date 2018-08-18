Sanırım, bugünlerde başlıktaki soruya çoğumuz "Tabii ki Obama" yanıtını veriyoruzdur.

Doğaldır. Zira kasımda kongre seçimlerine gidecek ve kaybetmesi halinde topal ördeğe dönecek olan Trump, "dışarıda" olabildiğince nefret kazanmak için elinden geleni yapıyor.

Geçen gün kabine toplantısını Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya dua okutarak açan Trump, hemen sonrasında yine Türkiye'ye sardı... Twitter'dan, dindar ABD kamuoyunda karşılığı olan "Papazı kurtarma" oyununa kaldığı yerden devam ediyordu:

"Türkiye uzun yıllar ABD'den yararlandı. Şimdi, ülkemizi büyük bir vatansever olarak temsil eden ve muhteşem biri olan rahibi tutuklu tutuyorlar. Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz."

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Ne var ki bu tablo, Obama'yıyapmaya yetmiyor.Zira Suriye'de bir PKK devleti kurma projesine tam gaz devam eden veolan Obama, Trump'ın aksine..Ancak, kameralar önünde gram taviz vermediğigerçek işlevini çok çok iyi gizliyordu.tüm dünyada terör saldırıları kesilmesine rağmen Nobel Barış Ödülü'nü bile almayı başarmıştı.Obama'nıntam zıttı sayılabilecekvaatlerle iş başına gelen Trump,ABD'nin bu netliğini bozdu. FBIda dahil ABD'ninkavgaya tutuştu. Sonunda pek çok alanda teslim oldu. Ancak ne olursa olsun, ülkede,kafasını karıştırdı; onu bir süreliğine olsa. İçerideki bu çift başlılık krizinin bittiğini de söyleyemeyiz.Kuşkusuz bu zorunlu ara da ABD'nin hedefinde olan Türkiye gibi rakiplerinin işine yaradı. Trump yerine,ettireceğiniaçıklayan Hillary Clinton'unseçildiğini düşünün... Sizcenasıl devam ederdi?"Obama mı Trump" mı sorusuna hâlâ aynı netlikte yanıt verebiliyor musunuz?