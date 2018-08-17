Trump'ın Twitter'dan Türk Lirası'nı hedef alarak yaptığı açıklamanın dalgası diniyor.

Hafta sonu 7 lirayı gören dolar, dün 5.70'lere kadar geriledi...

Gelinen aşamayı, CNN İnternational da ekranındaki şu altyazıyla duyuruyordu:

"Türkiye ile ticari savaş ABD borsalarını batırdı!"

Dolar operasyonunun bir parçası olarak yıpratılmaya çalışılan ekonomi yönetimi işi sıkı tutuyor. Katar'dan gelen 15 milyar dolarlık yatırım garantisinin piyasalara olumlu etkisi, dün de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 6000 civarında yabancı yatırımcıyla birlikte yaptığı toplantıyla daha da arttı.

Yabancı siyasi ve teknik analizciler Türk Lirası'nın bu saldırıdan daha da güçlenerek çıkacağı konusunda hemfikirler...

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