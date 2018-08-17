Trump'ın Twitter'dan Türk Lirası'nı hedef alarak yaptığı açıklamanın dalgası diniyor.***
Hafta sonu 7 lirayı gören dolar, dün 5.70'lere kadar geriledi...
Gelinen aşamayı, CNN İnternational da ekranındaki şu altyazıyla duyuruyordu:
"Türkiye ile ticari savaş ABD borsalarını batırdı!"
Dolar operasyonunun bir parçası olarak yıpratılmaya çalışılan ekonomi yönetimi işi sıkı tutuyor. Katar'dan gelen 15 milyar dolarlık yatırım garantisinin piyasalara olumlu etkisi, dün de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 6000 civarında yabancı yatırımcıyla birlikte yaptığı toplantıyla daha da arttı.
Yabancı siyasi ve teknik analizciler Türk Lirası'nın bu saldırıdan daha da güçlenerek çıkacağı konusunda hemfikirler...
Son bir hafta içinde şahit olduğumuz bu performansı anlatınca, kimileri "Doların artması değil de düşmesi mi olay
" diyorlar.
Evet, tam olarak öyle
!
Zira Türkiye
'ye tarihte böyle buna benzer sayısız operasyon çekildi. Ve ne yazık ki hepsinde fena çarpıldık
.
Her birinde telafisi onlarca yıla yayılacak
kadar zarar ettik.
Sanırım en büyük kayıp da, her defasında aynı sonuçla karşılaşan Türk halkının umudunu yitirmesi
oldu. ABD
ile girilen her kavgada illa ki kaybedeceğimize yönelik çaresizliği öğrendi ve kanıksadı
.
Bu defa kolektif psikoloji
farklı...
Halk bankalara hücum etmiyor, aksine dolarlarını bozduruyor. Hayatına, tatiline devam ediyor. Bodrum
'da iyi lokantalarda, marinalarda bir hafta sonrasına yer bulmak
için torpil şart!
Böyle kriz mi olur?***
Çünkü ülke yönetimi acziyet göstermiyor
. Tüm dünya borsa
larını etkileyen güçlü dalga karşısında hızlı reaksiyon
veriyor. Dahası karşı atak yapıyor
...
Avrupa'da, Uzak Asya'da, Körfez'de ABD karşısında ekonomik çıkarları zarar gören devletleri de arkasına alıyor...
ABD "Hötzöt" yapınca paniklemiyor, egemenliğinden taviz vermiyor, şak diye faizleri arttırmıyor.
Evet, kolonyolizm döneminde sömürgeci olmayan
ve güçlü bir sermaye birikiminden
mahrum kalan tüm
milletler gibi, bizim ekonomimiz de kırılgan
... Atılması gereken yapısal adımlar var.
Ama Türkiye'nin Deli Dumrul'un bu son densizliği karşısında halkıyla duruşu bile başlı başına olay
! Üstelik tüm dünya için.