Siyasi rekabetin sınırlarını aşan, ülkenin güvenliğini ve geleceğini ilgilendiren tartışmalarda ortak tavır çağrısı yapmak için "aynı gemideyiz" mottosu kullanılıyor.

Döviz kurları üzerinden yürütülen son operasyonda da içerideki siyasi farklılıkların talileşmesi gerektiğini düşünenler "batarsak hepimiz batarız" diyorlar.

Yaşamı ideolojik ezberlere göre yorumlamaya çalıştığım daha genç yaşlarımda, bu söylemin iktidarların politikalarını meşrulaştırmaya hizmet ettiğini düşünürdüm.

Ancak pek çoklarımız gibi zamanla, arzu ettiğim Türkiye'nin önündeki asıl engelin, içerideki aktörler değil dışarıdaki aktörler olduğunu gördüm. Kim söylüyorsa gerçeği söylüyordu, "ama o gemideydim!"

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O Cumhuriyet gemisinin kurulduğundan beri bir türlü istediği limana yanaşamamasının, kaptanlarınziyadekaynaklandığına hep birlikte şahit olmadık mı?2008 kriziningeçtiği,gezdiği, ihracatın rekorlar kırdığı, Merkez Bankası'ndakigöz doldurduğu günlerin neyle kesildiğini hepiniz hatırlıyorsunuz işte...Önce Gezi olaylarıylaçarptılar... Ardından17-25 Aralık'ta, yerli sermayeninaktörlerine, bankalara, siyasilere,saldırdılar. Kamu üstündeki yüküartırdılar.Aynı anda terörün düğmesine basıpdiye PKK'ya binlerce TIR silah verdiler... Güneydeki, doğudaki ekonomimizi öldürdüler.15 Temmuz'da,ise henüz hesapedilmiş değil... Çünkü etkileri de yenisaldırılar da devam ediyor.Şimdi siz söyleyin... Bugünkü ekonomik tabloda,ya da, artık dış kaynaklı olduklarını hepimizin kabul ettiği yukarıdaki olaylar kadarolmuştur?Kaldı ki sevsek de, aidiyet duymasak da...Üzerinde yaşadığımız geminin batmaması içinvarken,yaratmanın kendimize ne faydası olabilir?Tabii ki, koylarımızda birinci mevki seyahat ederkenSezgin Tanrıkulu gibi yaparım diyorsanız karar sizin.Ama dikkat edin lütfen... Zira Sezgin Bey "" diye Twitter'da yurtseverlerle kafa bulurken, yerini ilan ederken... Aynı saatlerde Okyanus ötesindeki firari FETÖ'cüler de "" diyerekyapıyorlardı.Bu çalkantılı denizde, çantanıza, cüzdanınıza. Gözleri ceplerinizde.