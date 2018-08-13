Siyasi rekabetin sınırlarını aşan, ülkenin güvenliğini ve geleceğini ilgilendiren tartışmalarda ortak tavır çağrısı yapmak için "aynı gemideyiz" mottosu kullanılıyor.***
Döviz kurları üzerinden yürütülen son operasyonda da içerideki siyasi farklılıkların talileşmesi gerektiğini düşünenler "batarsak hepimiz batarız" diyorlar.
Yaşamı ideolojik ezberlere göre yorumlamaya çalıştığım daha genç yaşlarımda, bu söylemin iktidarların politikalarını meşrulaştırmaya hizmet ettiğini düşünürdüm.
Ancak pek çoklarımız gibi zamanla, arzu ettiğim Türkiye'nin önündeki asıl engelin, içerideki aktörler değil dışarıdaki aktörler olduğunu gördüm. Kim söylüyorsa gerçeği söylüyordu, "ama o gemideydim!"
O Cumhuriyet gemisinin kurulduğundan beri bir türlü istediği limana yanaşamamasının, kaptanların yaptıklarından
ziyade yapamadıklarından
kaynaklandığına hep birlikte şahit olmadık mı?
2008 krizinin teğet
geçtiği, faizlerin yüzde 4'lerde
gezdiği, ihracatın rekorlar kırdığı, Merkez Bankası'ndaki rezervimizin
göz doldurduğu günlerin neyle kesildiğini hepiniz hatırlıyorsunuz işte...
Önce Gezi olaylarıyla ekonomiyi felç edip milyarlarca dolarımızı
çarptılar... Ardından
17-25 Aralık'ta, yerli sermayenin
aktörlerine, bankalara, siyasilere, Themis'in ele geçirdikleri kılıcıyla
saldırdılar. Kamu üstündeki yükü
artırdılar.
Aynı anda terörün düğmesine basıp Türkiye'nin etinden et kopartıp meşgul etsin
diye PKK'ya binlerce TIR silah verdiler... Güneydeki, doğudaki ekonomimizi öldürdüler.
15 Temmuz'da, darbeyle ekonomimize verdikleri zarar
ise henüz hesap
edilmiş değil... Çünkü etkileri de yeni
saldırılar da devam ediyor.***
Şimdi siz söyleyin... Bugünkü ekonomik tabloda, hangi iç dinamik
ya da yanlış icraat
, artık dış kaynaklı olduklarını hepimizin kabul ettiği yukarıdaki olaylar kadar etkili
olmuştur?
Kaldı ki sevsek de, aidiyet duymasak da...
Üzerinde yaşadığımız geminin batmaması için ufukta gördüğümüzü Kaptan'a söylemek
varken, güvertede panik
yaratmanın kendimize ne faydası olabilir?
Tabii ki, koylarımızda birinci mevki seyahat ederken tehlike sezince gemiyi ilk terk eden
Sezgin Tanrıkulu gibi yaparım diyorsanız karar sizin.
Ama dikkat edin lütfen... Zira Sezgin Bey "Şehir hatları dışında gemiye binmedim
" diye Twitter'da yurtseverlerle kafa bulurken, yerini ilan ederken... Aynı saatlerde Okyanus ötesindeki firari FETÖ'cüler de "Aynı gemide falan değiliz
" diyerek korsanlık
yapıyorlardı.
Bu çalkantılı denizde, çantanıza, cüzdanınıza sahip çıkın
. Gözleri ceplerinizde.