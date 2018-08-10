Son beş yılda selam verdikten sonra konunun dolara gelme hızı, kurun yükselişini aratmıyor.***
Hepimiz, Tahtakale dövizcileri gibi, ellerimizdeki telefonlarla saniyesi saniyesine dolar kurunu birbirimize aktarıyoruz.
Vatandaşın bu halini "Doların mı var ki" diye aklınca tiye alanlar yanılıyorlar.
Çünkü ülkenin derdinin hepimizi germesinden daha doğal, insani, medeni bir durum olamaz.
Bizler, üretim ilişkilerine katkımız farklı seviyelerde olsa da, bu ekonominin birer ortağıyız. Ondan eksilen bizden eksilir. Dolaylı etkilerini hissedeceğimiz bir dert varsa da konuşuruz.
Kaldı ki bu ilgi, doların sürekli gündemde kalıp bir yatırım aracıymış gibi algılanmasına yol açsa da bu müzmin sorunun net şekilde algılanmasına da yarıyor. Ki bu da yarısını rakamların yarısını da toplumsal psikolojinin belirlediği ekonomik krizlerle mücadelede en etkili silah.
Çıkın sokağa sorun.
Siyasi görüşleri farklı olsa da vatandaşlar, son günlerdeki döviz hareketliliğinin
"asıl nedenine
" dair büyük oranda hemfikir.
Aklı başında herkes doların yükselişinde, casus Brunson'ın bırakılmaması ya da ekonomi politikalarındaki tercihler dışında dış faktörlerin daha belirleyici
olduğunu kabul ediyor. Dolarla düşüp kalktığımız
bu
gündemde,
"ayakta kalmaya çalışanların
"
hikâyesi
üç aşağı
beş yukarı
böyle...
Son derece ciddiyiz yani.***
Bir de dolar yükseldikçe sırıtarak alçalmaya
başlayanlar var.
Komedileri ibretlik.
Dolar gündemimize, gizleyemedikleri bir sevinçle, sırıtarak dalıyorlar. Millet de
, kalelerine giren topa "gol" diye sevinecek kadar sürünen bu faydasızları rakip, yabancı
görünce basıyor kalayı tabii ki. Bense acı acı
gülümsüyorum daha ziyade.
Dün de onlardan biri, ünlü bir mankenimizle evliliğinden sonra adı daha bir duyulan Mirgün Cabas
sağ olsun bizimle dertleniyordu.
"Eğer doların düşmesini istiyorsanız
,
papazı bıraktığınız gün Osman Kavala
'yı, Enis
Berberoğlu'nu ve diğerlerini de bırakın
!"
Evet, doların düşmesini
istiyoruz Mirgün Bey. Hatta üstüne seni de verelim
,
tabii sen de bizler gibi doların
düşmesini istiyorsan.