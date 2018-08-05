24 Haziran seçimleri öncesi özel uçakla geldiği mitinginde sahneye bisikletle çıkan Muharrem İnce akıllara Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu getirmişti.

İnce seçilemedi ama takım elbisenin altına giydiği pembe puantiyeli çoraplarıyla ezber bozan Trudeau görevine devam ediyor. Ancak dün sosyal medyada epeyce konuşulan görüntüleri gösteriyor ki, Kanada Başbakanı da "mütevazılık sembolü" sayılan bisikletine şovdan şova biniyormuş.

Zira Tredeau'nun, sayabildiğim kadarıyla, 40 araçlık konvoyu benim diyen devlet başkanına dudak ısırtacak cinsten.

Üstelik sözünü ettiğimiz, savaşın, terörün suikastın, darbenin rutin hale geldiği Ortadoğu'da bir ülkenin yöneticisi değil... ABD'nin güvenli kollarında, etliye sütlüye bulaşmadan refah içinde yoluna devam eden bir devletin başbakanı.

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Aşağılık kompleksinden mustaripbatı hayranlarımız kabul etmektezorlansa da yeni dünya düzeninde...Bu durum, ne kadar batılı kurum, kuruluş, organizasyon vevarsa hepsi için geçerli. Tek işlevleri, başta ABD olmak üzere parayı verip düdüğü çalanların eşkıyalığını gizlemek.Müttefikleri korumakla görevli NATO'nun bugüne değin bu görevini tanımlayan 5'inci maddeye uygun davrandığı görülmüş değil örneğin. "Düşmana" müdahale ettiği görülmeyen paktın karnesi,, suikastlardan geçilmiyor...Birleşmiş Milletler'in tek işi bünyesinde...Seküler değerleri yücelten...Alametifarikaları sayılan, her gün başka birine şahitolduğumuz korumacılık ve müdahalekararlarıyla...Sözünü ettiğimiz cephenin ambargo ve yaptırım tehditleri karşısındave hâlâ kendilerine solcu diyenler kabul etmek istemese de durum bu.refleksini "gerçekçilik" olarak dayatanlar, dahası bağımsızlık talebiniedenlere bakmayın siz."O üçüncü dünya" diye küçümsedikleri coğrafya, üzerine bolca cila atılmış batıdan katbekatBunca tarihi deneyime rağmen hâlâ kusuru varoluşlarında arayanlar, "biz nerede hata yaptık" diye kafa patlatanlar sadece şu soruya cevap verseler yeterli aslında...Bir yanda bütünolan... Anayasasına koyduğu 90.maddeylesayan modernTürkiye Cumhuriyeti... Diğer yandakullanma hakkınınhenüz verildiği, tavuk boğazlar gibi vatandaşlarınidam edildiği Suudi Arabistandiktatörlüğü.Sizce hangisi ABD'nin ve çağdaş batının hışmını daha fazla üzerine çekiyor?Kusura bakmayın ama hâlâ neden olarak yakaladığımız birgecikmemizden bahsedenlerdenseniz