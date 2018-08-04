24 Haziran seçimlerinden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün de "Türkiye'nin vakit kaybetme lüksü yok" diyerek 100 Günlük İcraat Programı'nı açıkladı.***
Programın içinde savunma sanayi projelerinden Kanal İstanbul'a kadar dört yüzü aşkın eylem kalemi var. Orta vadeli programın da ağustos ayı içinde açıklanacağı kaydedildi.
Muhalefetin karşı adımını bekleyenlerse ne yazık ki biraz daha sabredecekler.
Zira iktidar vakit kaybetmeden yola koyulurken, ülkenin ana muhalefet partisi hâlâ 24 Haziran gecesi bıraktığımız yerde, "sayımda."
Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'yi 11 milyon oy farkını kabullenebildiği için "Saray projesi" ilan edenler şimdi de onun parti içindeki oyunu "saymıyorlar."
Partide kurultay isteyen İnce'ci muhalifler noter tasdikli 630 imza
topladıklarını açıkladılar. Bu sayı 1240 delegesi
olan CHP'nin seçimli kurultaya gitmesi için yeterli.
Ne var ki Genel Merkez kendilerine sunulan imzalardan bazılarının sahte ve geçersiz
olduğu iddiasında. Onlara göre de kurultay isteyen delege sayısı 605!
Az mı?
Bir oy önceki seçimlerde "oyların çalındığına
" inananlara "şizofren
" diyen
İnce ve ekibi, şimdi Genel Merkez
'in
delegenin oylarını çaldığını
söylüyorlar.
Kılıçdaroğlu ve taraftarları da boş durmuyorlar tabii ki...
Yapıştırıveriyorlar cevabı:
"Asıl şizofrenin kim olduğunu gördük
!"
Her seçim dönemi ortaya çıkan Oy ve Ötesi'nin devreye girmesinin tam vakti değil mi?
***
Dışarıdan görünse, Türkiye demokrasisi
açısından espri kaldırmayacak
kadar acıklı bir tablo... Kuşkusuz, sorunun oyun çok ötesinde
olduğunun da en net
tasviri.
Gördüğümüz, 20 bin civarında delege oyunu birkaç saatte sayan Fenerbahçe kadar kurumsallaşmadığını
ortaya koyan bir parti... Sağında delegelerinin yarısı
kendisini istemeyen ve Aziz Yıldırım kadar olup
seçimli kurultaya gitmeye cesaret edemeyen bir Genel Başkan... Solunda ise mevcuttan tek farkı asgari mantığı
olan bir alternatif aday...
Evet, ortada kalansa, Türkiye'nin bu kritik döneminde iktidarı alması halinde ne olacağını
kestiremedikleri bir partiyi çaresiz destekleyen seçmenler!
Muhalifsen gel de şizofren
olma şimdi!