24 Haziran seçimlerinden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün de "Türkiye'nin vakit kaybetme lüksü yok" diyerek 100 Günlük İcraat Programı'nı açıkladı.

Programın içinde savunma sanayi projelerinden Kanal İstanbul'a kadar dört yüzü aşkın eylem kalemi var. Orta vadeli programın da ağustos ayı içinde açıklanacağı kaydedildi.

Muhalefetin karşı adımını bekleyenlerse ne yazık ki biraz daha sabredecekler.

Zira iktidar vakit kaybetmeden yola koyulurken, ülkenin ana muhalefet partisi hâlâ 24 Haziran gecesi bıraktığımız yerde, "sayımda."

Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'yi 11 milyon oy farkını kabullenebildiği için "Saray projesi" ilan edenler şimdi de onun parti içindeki oyunu "saymıyorlar."

***

***

Partide kurultay isteyen İnce'ci muhalifler noter tasdiklitopladıklarını açıkladılar. Bu sayıolan CHP'nin seçimli kurultaya gitmesi için yeterli.Ne var ki Genel Merkez kendilerine sunulan imzalardan bazılarınınolduğu iddiasında. Onlara göre de kurultay isteyen delege sayısı 605!Az mı?Bir oy önceki seçimlerde "" inananlara "" diyenİnce ve ekibi, şimdi'indelegeninsöylüyorlar.Kılıçdaroğlu ve taraftarları da boş durmuyorlar tabii ki...Yapıştırıveriyorlar cevabı:!"Her seçim dönemi ortaya çıkan Oy ve Ötesi'nin devreye girmesinin tam vakti değil mi?Dışarıdan görünse, Türkiyeaçısındankadar acıklı bir tablo... Kuşkusuz,olduğunun da en nettasviri.Gördüğümüz, 20 bin civarında delege oyunu birkaç saatte sayanortaya koyan bir parti... Sağındakendisini istemeyen veseçimli kurultaya gitmeye cesaret edemeyen bir Genel Başkan... Solunda ise mevcuttan tek farkıolan bir alternatif aday...Evet, ortada kalansa, Türkiye'nin bu kritik döneminde iktidarı alması halindekestiremedikleri bir partiyi çaresiz destekleyen seçmenler!Muhalifsenolma şimdi!