Askeri harcamaları, tüm ülkelerin bu işe ayırdığı bütçeden fazla olan ABD, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri dünyayı işgal ediyor. Sürekli sefer halinde olan ABD'nin şu an itibariyle 150 ülkede 1000'e yakın üssü var. Yani tüm dünyadaki askeri üslerin yüzde 95'ine sahip.

ABD'nin bu dış karakollarında yaklaşık 350 bin asker görev yapıyor. Deklare etmedikleri "elemanları" da hesaba katarsak tablonun vahameti daha da artıyor.

Düşünün... Sadece, bağımsız ve egemen bir devlet olma iddiasındaki Almanya'da 52 bin ABD askerinin varlığından söz ediliyor.

Ülkelerin olası bir kriz anında, Truva Atı gibi içlerine aldıkları bu askeri güç tarafından açıkça işgal edilmesi çok da zor olmasa gerek. İç siyaseti baskılayacakları ise kesin.

Türkiye'deki ABD askeri sayısının 2000 civarında olduğu belirtiliyor.

Bu yabancı askerler, Rusya'ya, İran'a ve enerji coğrafyasına komşu olan Türkiye'nin en stratejik yerlerine konumlandırmış 15 üste görev yapıyorlar.

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'cü askerlerin sığındığı bu üsler, dünyada da uyuşturucu trafiğinden tutun da silah kaçakçılığına kadar birçok yasa dışı işle de ilişkilendiriliyor.

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Türkiye, 70'lerdeödediğibu üsleri o gün bugündür ciddiolarak tartışma konusu yapmadı.Ancak ABD, iktisadi egemenliğini borçlu olduğu bu gerçek gücünsorgulanacağını biliyor.kaybetmek için de teröre destekvermekten tutun da darbe girişimlerinekadar her yolu deniyor.Son olarak, ABD'de malvarlığı olmayan iki bakanımızın mal varlıklarına el koyma kararları da kendileri içiniçin!Kimilerimiz özellikle ekonomiye dair konular konuşurken bu gerçekler de dile getirilince "" diyorlar.Haklılar. Soru da üzerine kafa yormamız gereken sorunumuz da budur.Türkiye nasılbir şekilde var olabilir?Ne var ki çözüme, Türkiye'yi yönetmek üzere parlamentoya giren "solcu" vekillerin birsevincinidiye ifade ettiği bir atmosferde ulaşılamayacağı da ortada.demiyorum,bahsediyorum.Muhalefet demişken... Az önce CHP'li, seçimli kurultay için yeterli olanimzayı Genel Merkez'e ilettiklerini söyledi.Umarız 15 Temmuz'da olduğu gibi"kontrollü" deyipveren mevcut yönetimin yerinegelir... Türkiye, ulusal güvenliği veöncüleyen dahakavuşur.Bakın o zaman, okyanus ötesinden içimize özenle yerleştirilmişnasıl iade ediyoruz!