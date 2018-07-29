15 Temmuz'un ardından ilan edilen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun "asıl darbe" diyerek karşı çıktığı OHAL sayesinde FETÖ'nün kolu bacağı kesildi.

Askeri ve sivil bürokrasideki FETÖ'cüler büyük oranda tasfiye edildiler. Propaganda mekanizmaları dağıtıldı. Örgütün operasyonel gücü nerdeyse sıfırlandı. Bunu, PKK, DEAŞ ya da diğer terör örgütlerine karşı verilen mücadelenin etkisinin artmasından da açıkça görüyoruz.

Ancak organizasyonun kafası hâlâ kopartılamadı. Çünkü yalnızca ABD'ye sığınan çakma imamı değil, örgütün binlerce üst düzey kadrosunu da ülke dışına kaçırdılar.

Bu kişiler de yurt dışındaki lobi faaliyetleriyle imaj yapıyorlar... "Yıkılmadık ayaktayız" diyorlar... Geride bıraktıkları FETÖ üyelerini bir arada tutmaya, itirafçı olanları engellemeye çalışıyorlar.

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Ne var ki, meşru müdafaa sürecini atlatan Türkiye, bir süredir FETÖ'ye karşıaşamasında. 24 Haziran seçimlerinden,darbe değil birincisayan bir iktidarın çıkması da kuşkusuz süreci hızlandırdı.CumhurbaşkanıABD'de, Avrupa'da, Kafkaslar'da, Uzak Asya'da, Afrika'da bu. Her gittiği ülkede masayakoyuyor...ve güvenlik güçleri de her gün bir yabancı ülkede bu kaçaklarıetmek için operasyonlar yapıyor.Peki, işler Türkiye için iyi gidiyor mu? Sorunun cevabı geçen gece, FETÖ'nün en zor günlerindeörgüt mensuplarına da aynı şeyi telkin edengeldi.Sosyal medya hesabı üzerinden "" diyen Emre Uslu, FETÖ'cülere bazı tavsiyelerde de bulundu.Türkiye'nin eski Türkiye olmadığınısöyleyen Uslu'nunuyarılarından bazıları:Eve ve işe aynı saatlerde girmeyin...... Çevreyi kontrol etmeden evden çıkmayın,... Yabancı ülkelerinservisleriyle iletişime geçin... Telefonunuzunolsun...Uslu haklı!Şeytan azapta gerek. Bu ülkede bir gecede yüzlerce canı alan o çeteye üye olanlar... Zirapaketlenip Türk yargısı önünde hesap vermeküzere buraya getirilecekler...Ancak bu göbekli firari,, kaçakları panikleten, yakalanmış olanları da itirafçılığa sürüklemesi muhtemel bumerak konusu?Sakın itirafçılığı seçipolmasın?Olmaz olmaz. Kendi ülkesine karşı yabancı servislere çalışan biri postu az deldirmek içinki?