15 Temmuz'un ardından ilan edilen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun "asıl darbe" diyerek karşı çıktığı OHAL sayesinde FETÖ'nün kolu bacağı kesildi.***
Askeri ve sivil bürokrasideki FETÖ'cüler büyük oranda tasfiye edildiler. Propaganda mekanizmaları dağıtıldı. Örgütün operasyonel gücü nerdeyse sıfırlandı. Bunu, PKK, DEAŞ ya da diğer terör örgütlerine karşı verilen mücadelenin etkisinin artmasından da açıkça görüyoruz.
Ancak organizasyonun kafası hâlâ kopartılamadı. Çünkü yalnızca ABD'ye sığınan çakma imamı değil, örgütün binlerce üst düzey kadrosunu da ülke dışına kaçırdılar.
Bu kişiler de yurt dışındaki lobi faaliyetleriyle imaj yapıyorlar... "Yıkılmadık ayaktayız" diyorlar... Geride bıraktıkları FETÖ üyelerini bir arada tutmaya, itirafçı olanları engellemeye çalışıyorlar.
Ne var ki, meşru müdafaa sürecini atlatan Türkiye, bir süredir FETÖ'ye karşı yapısal tedbirler
aşamasında. 24 Haziran seçimlerinden, FETÖ ile mücadeleyi
darbe değil birinci görev
sayan bir iktidarın çıkması da kuşkusuz süreci hızlandırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
ABD'de, Avrupa'da, Kafkaslar'da, Uzak Asya'da, Afrika'da bu çetenin peşinde
. Her gittiği ülkede masaya önce bu dosyayı
koyuyor...
Dışişleri, istihbarat
ve güvenlik güçleri de her gün bir yabancı ülkede bu kaçakları yargıya teslim
etmek için operasyonlar yapıyor.
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Peki, işler Türkiye için iyi gidiyor mu? Sorunun cevabı geçen gece, FETÖ'nün en zor günlerinde kuyruğu hep dik tutan,
örgüt mensuplarına da aynı şeyi telkin eden meşhur firariden
geldi.
Sosyal medya hesabı üzerinden "Bulunduğunuz yerleri terk edin. Hoca Efendi'nin emri
" diyen Emre Uslu, FETÖ'cülere bazı tavsiyelerde de bulundu.
Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını artık işlerin değiştiğini
söyleyen Uslu'nun FETÖ'cüleri panikleten
uyarılarından bazıları:
Eve ve işe aynı saatlerde girmeyin... Issız yerlere gitmeyin
... Çevreyi kontrol etmeden evden çıkmayın, otomobilinize binmeyin
... Yabancı ülkelerin istihbarat
servisleriyle iletişime geçin... Telefonunuzun şarjı hep dolu
olsun...
Uslu haklı!
Şeytan azapta gerek. Bu ülkede bir gecede yüzlerce canı alan o çeteye üye olanlar yoğurdu bile üfleyerek yesinler
... Zira her gün biri bir gün hepsi
paketlenip Türk yargısı önünde hesap vermek
üzere buraya getirilecekler...
Ancak bu göbekli firari, niye uslandı
, kaçakları panikleten, yakalanmış olanları da itirafçılığa sürüklemesi muhtemel bu doğruları neden söylüyor
merak konusu?
Sakın itirafçılığı seçip Türkiye istihbaratına çalışıyor
olmasın?
Olmaz olmaz. Kendi ülkesine karşı yabancı servislere çalışan biri postu az deldirmek için arkadaşlarına neler yapmaz
ki?