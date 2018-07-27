Çin ve ABD arasında milyarlarca dolarlık bir ticaret savaşı başladı. Bu küresel kavganın Türkiye ekonomisine etkileriyle nasıl mücadele edilecek?

Sonuçta, ABD'li tutuklu Rahip Brunson'un hapishaneden ev hapsine alınmasının, dolar kuru üzerinde T.C. Merkez Bankası müdahalesinden daha etkili olduğu bir dünyadayız.

Ekonomi yönetiminin başına geçen Berat Albayrak iç piyasalar kadar bu dış politik dengesizliklerin ürünü sabotajlarla da mücadele edecek... Kimse işinin kolay olduğunu söyleyemez.

NATO'daki müttefikimiz Fransa Suriye'de PKKYPG'yi eğittiğini hiç çekinmeden açıklıyor. PKK mağaralarından Kanada yapımı silahlar çıkıyor.

FETÖ'cü katiller, ajanlar Avrupa'da, ABD'de barındırılıyor.

Dışişlerimiz, istihbaratımız ne zaman batının teröre destek vermesini engellemek için "dışarıda" da mücadele vermeye başlayacak?

Öyle ya, mesela Fransa, sınırı bile olmadığı Türkiye'de, Suriye'de "Kürt" dediği PKK'lıların kültürel haklarını çok önemsiyor... Biz ne zaman Fransa'da rahatsızlıkları olduğunu söyleyen etnik grupların, Faslıların, Cezayirlilerin "özgürlük mücadelelerine," örgütlenmelerine destek vereceğiz?

Vs. vs...

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