Çin ve ABD arasında milyarlarca dolarlık bir ticaret savaşı başladı. Bu küresel kavganın Türkiye ekonomisine etkileriyle nasıl mücadele edilecek?

Sonuçta, ABD'li tutuklu Rahip Brunson'un hapishaneden ev hapsine alınmasının, dolar kuru üzerinde T.C. Merkez Bankası müdahalesinden daha etkili olduğu bir dünyadayız.

Ekonomi yönetiminin başına geçen Berat Albayrak iç piyasalar kadar bu dış politik dengesizliklerin ürünü sabotajlarla da mücadele edecek... Kimse işinin kolay olduğunu söyleyemez.

NATO'daki müttefikimiz Fransa Suriye'de PKKYPG'yi eğittiğini hiç çekinmeden açıklıyor. PKK mağaralarından Kanada yapımı silahlar çıkıyor.

FETÖ'cü katiller, ajanlar Avrupa'da, ABD'de barındırılıyor.

Dışişlerimiz, istihbaratımız ne zaman batının teröre destek vermesini engellemek için "dışarıda" da mücadele vermeye başlayacak?

Öyle ya, mesela Fransa, sınırı bile olmadığı Türkiye'de, Suriye'de "Kürt" dediği PKK'lıların kültürel haklarını çok önemsiyor... Biz ne zaman Fransa'da rahatsızlıkları olduğunu söyleyen etnik grupların, Faslıların, Cezayirlilerin "özgürlük mücadelelerine," örgütlenmelerine destek vereceğiz?

Bu saydıklarımız ve daha fazlası, Türkiye'nin, hangi siyasi görüşten olursa olsunsorunları, konuları...İktidar da,karar verip bir yönetim modeli uyguluyor. Başarısına, başarısızlığına da 16 yıldır halk sandıkta puan veriyor.Muhalefet mi?Hiç sormayın. Zira sözüm ona, iktidarın yerine ülkeyi yönetme ve bu sorunlarla mücadele etme görevine talip olan muhalefetin boyunuaşıyor.Biri, proje partisini bırakıp gitti...Büyük olanında da koltuk kavgası var.Daha 1200 delegenin oyunu sayamıyorlar. CHP 'nin ve ana muhalefetin budeğiştirmek için yola çıktığını söyleyenise önce bu sorunlarıaşacak... Yani beklentiye göre önceGürül gürül akan bu dünyada ne kadar beklemeye vaktiniz var? Peki ya sabrınız?Bu arada hazır seçmen de beklerken... Hiç olmazsa FETÖ konusundaTürkiye'nin yanında dursa, gidip... Önümüzdeki seçimlerde, ülkenin ayağınadışarıdan çelme takmaya çalışmaktan, kamuoyunugermek için sağa sola hakaret etmekten daha çok oy,destek kazandırmaz mı kendisine...Muhalif seçmen Türkiye'nin bir sorununa çözüm arıyor diye kendisine...Çok şey istiyorum değil mi?