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MELİH ALTINOK
27 Temmuz 2018, Cuma MELİH ALTINOK

Hazırlanın da gelin!

Çin ve ABD arasında milyarlarca dolarlık bir ticaret savaşı başladı. Bu küresel kavganın Türkiye ekonomisine etkileriyle nasıl mücadele edilecek?
Sonuçta, 'li tutuklu Rahip Brunson'un hapishaneden ev hapsine alınmasının, dolar kuru üzerinde T.C. Merkez Bankası müdahalesinden daha etkili olduğu bir dünyadayız.
Ekonomi yönetiminin başına geçen iç piyasalar kadar bu dış politik dengesizliklerin ürünü sabotajlarla da mücadele edecek... Kimse işinin kolay olduğunu söyleyemez.
'daki müttefikimiz Fransa 'de PKKYPG'yi eğittiğini hiç çekinmeden açıklıyor. mağaralarından Kanada yapımı silahlar çıkıyor.
'cü katiller, ajanlar Avrupa'da, ABD'de barındırılıyor.
Dışişlerimiz, istihbaratımız ne zaman batının teröre destek vermesini engellemek i "dışarıda" da mücadele vermeye başlayacak?
Öyle ya, mesela , sınırı bile olmadığı 'de, Suriye'de "Kürt" dediği PKK'lıların kültürel haklarını çok önemsiyor... Biz ne zaman Fransa'da rahatsızlıkları olduğunu söyleyen etnik grupların, Faslıların, Cezayirlilerin "özgürlük mücadelelerine," örgütlenmelerine destek vereceğiz?
Vs. vs...

***
Bu saydıklarımız ve daha fazlası, Türkiye'nin, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşların sorunları, konuları...
İktidar da, alternatifler arasından karar verip bir yönetim modeli uyguluyor. Başarısına, başarısızlığına da 16 yıldır halk sandıkta puan veriyor.
Muhalefet mi?
Hiç sormayın. Zira sözüm ona, iktidarın yerine ülkeyi yönetme ve bu sorunlarla mücadele etme görevine talip olan muhalefetin boyunu fersah fersah aşıyor.
Biri, proje partisini bırakıp gitti...
Büyük olanında da koltuk kavgası var.
Daha 1200 delegenin oyunu sayamıyorlar.
'nin ve ana muhalefetin bu makus talihini değiştirmek için yola çıktığını söyleyen Muharrem İnce ise önce bu sorunları aşacak... Yani beklentiye göre önce CHP'yi kurtaracak sonra Türkiye'yi!
Gürül gürül akan bu dünyada ne kadar beklemeye vaktiniz var? Peki ya sabrınız?
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Bu arada hazır seçmen de beklerken Muharrem Bey ABD'ye uzansa... Hiç olmazsa FETÖ konusunda Türkiye'nin yanında dursa, gidip biraz lobi faaliyeti yapsa... Önümüzdeki seçimlerde, ülkenin ayağına dışarıdan çelme takmaya çalışmaktan, kamuoyunu germek için sağa sola hakaret etmekten daha çok oy, destek kazandırmaz mı kendisine...
Muhalif seçmen Türkiye'nin bir sorununa çözüm arıyor diye kendisine kızacak değil ya...
Çok şey istiyorum değil mi?

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