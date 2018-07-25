Muhterisler, ülkedeki askeri darbelerden tutun da az "gelişmişliğin sürekliliğini" sağlamak adına atılan her adımlarında Atatürk'ü kendilerine kalkan yaptılar.

Düşünün, diğerleri bir yana, Türkiye'yi ABD'den icazetli bir garip hilafet devletine çevirmek için 15 Temmuz'da darbeye kalkışan FETÖ'cülerin parolası bile Atatürk'ün bir sözüydü:

"Yurtta sulh!"

Konseylerinin adıysa Yurtta Sulh Konseyi...

İşin daha acı olan yanıysa Atatürk istismarının her zaman kendine zemin bulması.

Zira Türkiye'nin o karanlık gecesinde, asker üniforması giymiş FETÖ'cülerin tanklarına alkış tutanlar arasında kendine "Atatürkçüyüm" diyenlerin sayısı hiç de az değildi.

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Sözünü ettiğim kullanışlı pozisyonu yüzünden Atatürk istismarcılarının en çok kızdıkları şey, eleştirilmesi.Yani, gözleri gibi baktıkları, ondan sonra "icat" edilmişİşte bu yüzden; Atatürk'ün döneminin koşullarında tarif ettiği, kalkınmacı veperspektifini, üstüne de bolcaserpiştirerek adetaçevirdiler... Ardından onun "mücahitliğine" soyundular..."Cahili" oldukları Atatürk'ü, tapılacak bir "nesne" değil,, dersler çıkartılacak önemli birolarak görüpbizleri detabii ki...Aklı başında, en azından "cezai ehliyeti" olan biri, başka işi yokmuş gibi, tarihte yerini almış birniye düşmanlık edecekse artık...Dün de,'de'e hakaret eden bir video çekenprovokatörünbırakılması için çağrı yapıyorlardı. Hem de derhal!Evet evet, şaka yapmıyorum, bildiğiniz Atatürkçüler.Hatta biri, Atatürk'ün "" misali, başka partiye oy verenİzmir'e doğru kovalayacaklarını söyleyecek kadar Atatürkçü! Son seçimlerde liste dışı kaldıktan sonramuhalifi olan CHP'liBu garip çıkışlarının nedeni keşke ifade özgürlüğü falan olsa... Ama değil. Bu kez hepimiz, provokasyonun yayılmasına fırsat vermeden Atatürk'e hakaret piyesi sergileyen çarşaflıya tepki verdiğimiz için ""ın derdine düştüler. Tıpkıiçin gerekirse kilometrelerce yol teptikleri diğer "adamları" gibi...Peki, bu kez de şaşırdık mı?Geçen haftaAtatürk gibi, ilk kabineyiBirinci Meclis'te topladığında "İddialıgelebilir ama Erdoğan buadımlarını sürdürdükçe,göreceksiniz" diye bir tahmindebulunmuştum.Yani'ın o meşhur gsm reklamında söylediği gibi cevap verirsem,