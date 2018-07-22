Tarikatlar ve cemaatler mevzuu, FETÖ vakası nedeniyle epeydir tartışılıyor. Konu, bu yapıyla benzer şekilde örgütlenip çalışan "Adnan Hoca" grubuna yönelik operasyonlar nedeniyle yine gündemde.***
Pek çok vatandaş bu örneklerden ağzı yandığı için diğer yapılara da temkinli yaklaşıyor. Haklılar da.
Ne var ki çözüme, bu kesimlerin istediği gibi "yasaklamakla" ulaşabilmek mümkün değil. Bunu görmek için de Atatürk'ün tekke ve zaviyeleri kapattığı devrim sonrasında yer altına inip bugüne değin varlıklarını koruyan yapılara şöyle bir bakmak yeterli. Yasak sorunu çözmek şöyle dursun, tarikat ve cemaat örgütlenmeleri için motivasyon işlevi görmüş.
Kaldı ki nasıl Batı'da başka kodlarla örgütlenen yapılar yaygınsa, sözünü ettiğimiz gruplar da Doğu'nun, bu sosyolojinin doğal sivil toplumu. Kestirip atamazsınız.
Tartışmaya karşı cepheden katılan tarikat ve cemaatlerse konunun açılmasına bile tahammül edemiyorlar. Soruna dair kafa yorup çözüm önerilerini tartışanları "tek tipçi toplum"
istemekle ve hatta İslamfobik
olmakla itham ediyorlar.
Laf...
Tek başına, halkın, iş adamalarının cebini vergisiz boşaltan, devlete, okullara liyakat yerine sadakatiyle
girip kul hakkı yiyen, 15 Temmuz'da da üzerimize kurşun yağdıran FETÖ örneği önümüzdeyken susacak mıyız?
Ve bu yapıdan kaçan deşifre olmamış kişilerin, başka cemaatlere sızdıklarını, FETÖ'ye vurulunca sesin başka yerlerden gelmesinden de anlıyorken, biliyorken...
Yani sorun bizim ve çözmek için ajitasyonlara, tehditlere, karakter suikastlarına
pabuç bırakma lüksümüz de yok.***
En makul yaklaşım, söz konusu yapıların dernekler ve vakıflar gibi, üyeleri, gelirleri
ve giderleri
yasalarla denetlenebilir bir forma kavuşturulması gibi görünüyor. Buradaki en hassas noktaysa faaliyet alanlarının
net şekilde tanımlanması.
Zira cemaat ve tarikatların, yardım toplama gibi amaçlarla yasal oluşumlar kurup dış politikadan
tutun da istihbarat
ya da tehdit
ve şantaj
vs işlerine kadar faaliyet yürüttüklerini de görüyoruz.
Bu şeffaflık, ülkeyi FETÖ
ve benzerlerinden koruyacağı
gibi, ilan ettiği
amacı doğrultusunda çalışan yapıların da hakkının teslim
edilmesini sağlayacaktır.
Üstelik sivil
toplumun denetim ve yönlendirme
gücüne katkı yapacak bu yaklaşımın etkileri yalnızca demokrasi ile sınırlı olmayacaktır... Alev Alatlı'nın,
geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda "Çözersek 21. Yüzyıl Türklerin
yüzyılı olur" diyerek işaret ettiği 250 yıllık liyakat
problemimize, sonuçta da kalkınmamıza
faydası olacaktır.