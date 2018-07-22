Tarikatlar ve cemaatler mevzuu, FETÖ vakası nedeniyle epeydir tartışılıyor. Konu, bu yapıyla benzer şekilde örgütlenip çalışan "Adnan Hoca" grubuna yönelik operasyonlar nedeniyle yine gündemde.

Pek çok vatandaş bu örneklerden ağzı yandığı için diğer yapılara da temkinli yaklaşıyor. Haklılar da.

Ne var ki çözüme, bu kesimlerin istediği gibi "yasaklamakla" ulaşabilmek mümkün değil. Bunu görmek için de Atatürk'ün tekke ve zaviyeleri kapattığı devrim sonrasında yer altına inip bugüne değin varlıklarını koruyan yapılara şöyle bir bakmak yeterli. Yasak sorunu çözmek şöyle dursun, tarikat ve cemaat örgütlenmeleri için motivasyon işlevi görmüş.

Kaldı ki nasıl Batı'da başka kodlarla örgütlenen yapılar yaygınsa, sözünü ettiğimiz gruplar da Doğu'nun, bu sosyolojinin doğal sivil toplumu. Kestirip atamazsınız.

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Tartışmaya karşı cepheden katılan tarikat ve cemaatlerse konunun açılmasına bile tahammül edemiyorlar. Soruna dair kafa yorup çözüm önerilerini tartışanları "istemekle ve hattaolmakla itham ediyorlar.Laf...Tek başına, halkın, iş adamalarının cebini vergisiz boşaltan, devlete, okullaragirip kul hakkı yiyen, 15 Temmuz'da da üzerimize kurşun yağdıran FETÖ örneği önümüzdeyken susacak mıyız?Ve bu yapıdan kaçan deşifre olmamış kişilerin, başka cemaatlere sızdıklarını, FETÖ'ye vurulunca sesin başka yerlerden gelmesinden de anlıyorken, biliyorken...Yani sorun bizim ve çözmek için ajitasyonlara, tehditlere,pabuç bırakma lüksümüz de yok.En makul yaklaşım, söz konusu yapıların dernekler ve vakıflar gibi,veyasalarla denetlenebilir bir forma kavuşturulması gibi görünüyor. Buradaki en hassas noktaysanet şekilde tanımlanması.Zira cemaat ve tarikatların, yardım toplama gibi amaçlarla yasal oluşumlar kuruptutun daya davevs işlerine kadar faaliyet yürüttüklerini de görüyoruz.Bu şeffaflık, ülkeyive benzerlerindengibi,amacı doğrultusunda çalışan yapıların daedilmesini sağlayacaktır.Üsteliktoplumun denetim vegücüne katkı yapacak bu yaklaşımın etkilerigeçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda "Çözersekyüzyılı olur" diyerek işaret ettiği 250 yıllıkproblemimize, sonuçta dafaydası olacaktır.