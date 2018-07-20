20 Temmuz 2016'da, darbe girişiminden beş gün sonra ilan edilebilen OHAL dün itibariyle kalktı.

Buradaki beş gün sonra vurgusu önemli. Zira öyle bir dünya düzeni ki... Egemen bir devletin meşru müdafaa hakkını kullanması için kemik seslerinin yükseldiği bir diplomasi mücadelesi vermesi gerekiyor... Çünkü devletler arasındaki tarihi anlaşmalar açık olanlardan ibaret değil.

Türkiye o günlerde, içerideki ve dışarıdaki aktörlerle zaman zaman şahsi restleşmelerin yaşandığı bu süreçte "başardı."

FETÖ'nün devlet içinden saldırdığı o kaos ortamında bir de PKK ve DEAŞ'ın devreye girdiğini düşünün... Sonrasında da uluslararası müdahale senaryolarının uygulamaya sokulduğunu...

Ve devletin her zamanki olağan, ağır bürokrasi ve yargı araçlarıyla bu tehditlerle mücadele etmeye çalıştığını...

OHAL ilan edilmeseydi, bugün hüküm giyen darbecilere, kravatlı teröristlere mahkeme celbinin yeni gitmiş olacağını tahmin etmek zor olmasa gerek.

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Elbette, Türkiye'yiveaçıdantutmayıplanlayan küresel rakiplerimizinsavunmasız kalmamızıistemeleri doğal... Fransadevletinegördüklerikamu güvenliğini sağlamagörevinisaymalarını anlıyoruz...PKK'nın siyasi kanadının, FETÖ'cülerin ve onlardan hiçbir farkı olmayan kimi "cemaatlerin" OHAL itirazlarında da şaşıracak bir durum yok.Peki, ülkenin ana muhalefet partisinin bukarşısında devletverahatsız olmasının sebebi ne olabilir?Öyle ya Kılıçdaroğlu iki yıldır, "in ilan edilmesidir" diyerek, Humeyni'nin imitasyonuGülen'in veyakınmalarınaetmiyor mu?Haklısınız ben de nerede mantık arıyorum... Baksanıza dünCHP milletvekiliMeclis berberinde sinekkaydı kestirirken söyleniyordu:"Aslında OHAL!"çeken meslektaşlarımdan hiçbir "" diye sormadı...Ama yine de kestirdiğibirkaçsaklayacağının müjdesini verdi sayın vekil. Hatta iki yıl boyunca o sakalı nasıl taşıdığıyla ilgili bir de kitap yazacakmış. Hakkıdır, ziragörmemiştir!CHP'li bir yayınevi sahibi de basar partininsatar artık....