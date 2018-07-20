20 Temmuz 2016'da, darbe girişiminden beş gün sonra ilan edilebilen OHAL dün itibariyle kalktı.***
Buradaki beş gün sonra vurgusu önemli. Zira öyle bir dünya düzeni ki... Egemen bir devletin meşru müdafaa hakkını kullanması için kemik seslerinin yükseldiği bir diplomasi mücadelesi vermesi gerekiyor... Çünkü devletler arasındaki tarihi anlaşmalar açık olanlardan ibaret değil.
Türkiye o günlerde, içerideki ve dışarıdaki aktörlerle zaman zaman şahsi restleşmelerin yaşandığı bu süreçte "başardı."
FETÖ'nün devlet içinden saldırdığı o kaos ortamında bir de PKK ve DEAŞ'ın devreye girdiğini düşünün... Sonrasında da uluslararası müdahale senaryolarının uygulamaya sokulduğunu...
Ve devletin her zamanki olağan, ağır bürokrasi ve yargı araçlarıyla bu tehditlerle mücadele etmeye çalıştığını...
OHAL ilan edilmeseydi, bugün hüküm giyen darbecilere, kravatlı teröristlere mahkeme celbinin yeni gitmiş olacağını tahmin etmek zor olmasa gerek.
Elbette, Türkiye'yi ekonomik
ve siyasi
açıdan belli sınırlarda
tutmayı
planlayan küresel rakiplerimizin
savunmasız kalmamızı
istemeleri doğal... Fransa
devletine hak
gördükleri
kamu güvenliğini sağlama
görevini Türkiye için lüks
saymalarını anlıyoruz...
PKK'nın siyasi kanadının, FETÖ'cülerin ve onlardan hiçbir farkı olmayan kimi "cemaatlerin" OHAL itirazlarında da şaşıracak bir durum yok.
Peki, ülkenin ana muhalefet partisinin bu radikal tehditler
karşısında devlet otoritesinin sağlanmasından
ve hızlanmasından
rahatsız olmasının sebebi ne olabilir?
Öyle ya Kılıçdaroğlu iki yıldır, "Asıl darbe OHAL'
in ilan edilmesidir" diyerek, Humeyni'nin imitasyonu Fetullah
Gülen'in ve Kandil'dekilerin
yakınmalarına CHP'yi ortak
etmiyor mu?***
Haklısınız ben de nerede mantık arıyorum... Baksanıza dün OHAL'i protesto için iki yıldır sakal bırakan
CHP milletvekili Aytuğ Atıcı
Meclis berberinde sinekkaydı kestirirken söyleniyordu:
"Aslında OHAL kalkmadı
!" Canlı tıraşı
çeken meslektaşlarımdan hiçbir "Peki o halde niye kestiriyorsunuz
" diye sormadı...
Ama yine de kestirdiği sakalının
birkaç telini sergilemek üzere
saklayacağının müjdesini verdi sayın vekil. Hatta iki yıl boyunca o sakalı nasıl taşıdığıyla ilgili bir de kitap yazacakmış. Hakkıdır, zira muhalefet muhalefet olalı böyle zulüm
görmemiştir!
CHP'li bir yayınevi sahibi de basar partinin belediyelerine biner biner
satar artık. Ne macera ama
...