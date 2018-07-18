Kemal Kılıçdaroğlu 17 Aralık 1948'de Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde doğdu.***
Siyasetteki ilk yenilgisini 29 Mart 2009'daki yerel seçimlerde alan Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilemedi.
Ama bu yenilgisi ona 22 Mayıs 2010'da CHP'nin genel başkanı olmasının yolunu açtı.
Kılıçdaroğlu da "elinden geleni" yapıp CHP Genel Başkanı sıfatıyla girdiği 12 Eylül 2010 referandumunda da kaybetti...
Sonrasında sırasıyla...
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri'nde, 30 Haziran 2014 Yerel Seçimleri'nde, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nde, 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri'nde, 16 Nisan 2017 Referandumu'nda ve son olarak iki seçimin bir arada yapıldığı 24 Haziran 2018 seçimlerinde yenildi.
Son seçimde Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin oylarını adayları Muharrem İnce'nin oranının altına düşürmesini de eklersek etti mi size 11 yenilgi! Ama bu kayıtlara geçmesin.
Dün de son seçim yenilgisinin ardından partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti Kemal Bey.
Vatandaşlar bir karnedeki kırıklara
dair izah
beklerken
o başka bir "satıhta
" ilerledi.
"Atatürk'ün unutulmaması gereken
bir sözü var, hattı
müdafaa yoktur..." diye
başladı... Ama kendisi
de unutmuş olacak ki
, cümlenin
yarısında özür dileyip
kâğıda baktı.
Ardından ekledi:
"Sathı müdafaa vardır
."
Keşke "varmış
"
deseydi. Bu gafını
bile avuçları patlayıncaya
kadar
alkışlayan gruptakiler
belki ayağa da kalkardı.***
Karne gibi karne değil mi, çerçevelet as makamına!
Çünkü 9 yılda 10 seçim kaybedip
hâlâ aynı koltukta
oturmak bürokratik akıl
ister.
Genişlik ister...
Tabii ki hepsinden önce, siyasete girdiği günden beri girdiği her seçmeni ikna ederek kazanan
başarılı bir siyasiye oy verenlere "çomar, davar
" diyecek... Sonra da karnesi yukarıda olan siyasetçiye kuzu kuzu
oy atacak partili ister.
Ne şans, Kılıçdaroğlu'nda hepsinden fazlasıyla var.
Bakalım, ilk ciddi yenilgisini 24 Haziran
'da alıp CHP Genel Başkanlığı için ilk şartı
yerine getiren İnce başarabilecek
mi? Kılıçdaroğlu'nun
harlatmaya çalıştığı küllerinin
üzerine bir kova su dökebilecek
mi?
Ama tabii ki önce tabanını seçim gecesi uzaylılar tarafından
kaçırılmadığına ikna etmesi gerekiyor Muharrem Bey'in.
İşi zor yani... İşimiz zor
.