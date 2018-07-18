Kemal Kılıçdaroğlu 17 Aralık 1948'de Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde doğdu.

Siyasetteki ilk yenilgisini 29 Mart 2009'daki yerel seçimlerde alan Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilemedi.

Ama bu yenilgisi ona 22 Mayıs 2010'da CHP'nin genel başkanı olmasının yolunu açtı.

Kılıçdaroğlu da "elinden geleni" yapıp CHP Genel Başkanı sıfatıyla girdiği 12 Eylül 2010 referandumunda da kaybetti...

Sonrasında sırasıyla...

12 Haziran 2011 Genel Seçimleri'nde, 30 Haziran 2014 Yerel Seçimleri'nde, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nde, 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri'nde, 16 Nisan 2017 Referandumu'nda ve son olarak iki seçimin bir arada yapıldığı 24 Haziran 2018 seçimlerinde yenildi.

Son seçimde Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin oylarını adayları Muharrem İnce'nin oranının altına düşürmesini de eklersek etti mi size 11 yenilgi! Ama bu kayıtlara geçmesin.

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