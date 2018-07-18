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MELİH ALTINOK
18 Temmuz 2018, Çarşamba MELİH ALTINOK

Gel de oy verme!

Kemal 17 Aralık 1948'de Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde doğdu.
Siyasetteki ilk yenilgisini 29 Mart 2009'daki lerde alan Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilemedi.
Ama bu yenilgisi ona 22 Mayıs 2010'da CHP'nin genel başkanı olmasının yolunu açtı.
Kılıçdaroğlu da "elinden geleni" yapıp CHP Genel Başkanı sıfatıyla girdiği 12 Eylül 2010 referandumunda da kaybetti...
Sonrasında sırasıyla...
12 Haziran 2011 'nde, 30 Haziran 2014 Yerel Seçimleri'nde, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nde, 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri'nde, 16 Nisan 2017 Referandumu'nda ve son olarak iki seçimin bir arada yapıldığı 24 Haziran 2018 seçimlerinde yenildi.
Son seçimde Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin oylarını adayları Muharrem İnce'nin oranının altına düşürmesini de eklersek etti mi size 11 yenilgi! Ama bu kayıtlara geçmesin.

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Dün de son seçim yenilgisinin ardından partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti Kemal Bey.
Vatandaşlar bir karnedeki kırıklara dair izah beklerken o başka bir "satıhta" ilerledi.
"Atatürk'ün unutulmaması gereken bir sözü var, hattı müdafaa yoktur..." diye başladı... Ama kendisi de unutmuş olacak ki, cümlenin yarısında özür dileyip kâğıda baktı.
Ardından ekledi:
"Sathı müdafaa vardır." Keşke "varmış" deseydi. Bu gafını bile avuçları patlayıncaya kadar alkışlayan gruptakiler belki ayağa da kalkardı.
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Karne gibi karne değil mi, çerçevelet as makamına!
Çünkü 9 yılda 10 seçim kaybedip hâlâ aynı koltukta oturmak bürokratik akıl ister.
Genişlik ister...
Tabii ki hepsinden önce, siyasete girdiği günden beri girdiği her seçmeni ikna ederek kazanan başarılı bir siyasiye oy verenlere "çomar, davar" diyecek... Sonra da karnesi yukarıda olan siyasetçiye kuzu kuzu oy atacak partili ister.
Ne şans, Kılıçdaroğlu'nda hepsinden fazlasıyla var.
Bakalım, ilk ciddi yenilgisini 'da alıp CHP Genel Başkanlığı için ilk şartı yerine getiren İnce başarabilecek mi? Kılıçdaroğlu'nun harlatmaya çalıştığı küllerinin üzerine bir kova su dökebilecek mi?
Ama tabii ki önce tabanını seçim gecesi uzaylılar tarafından kaçırılmadığına ikna etmesi gerekiyor Muharrem Bey'in.
İşi zor yani...
İşimiz zor.

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