3-5 yıldır seküler zenginlerimiz arasında hızla yayılan bir moda var. Kimilerinin "Beyaz Türkler" diye tanımladığı bu insanlar Gezi'den beri "Buralarda yaşanmaz" diye söyleniyorlar.

Sitemleri, iktidar için hep bir umut olan "darbe alternatifinin" 15 Temmuz'da halk tarafından çöpe atılmasıyla daha da arttı.

Harekete geçtiler... ABD, İngiltere, İspanya, Yunanistan gibi mümkünse batıda bir ülkeye kapağı atmak için çırpınıyorlar.

Yabancı bir ülkede ev alıyorlar... Ceplerine "birkaç milyon dolar" harçlık verdikleri ailelerini "önden" yolluyorlar... Hamile eşlerinin doğum zamanını ABD tatiline denk getiriyorlar... Sınır ötesi bir göreve atanmak için çabalıyorlar... Soy kütüklerinde, çocuklarının azınlık olarak yaşayacakları bir ülke bulansa hemen ikinci pasaport peşine düşüyor... Daha neler neler...

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