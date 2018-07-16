3-5 yıldır seküler zenginlerimiz arasında hızla yayılan bir moda var. Kimilerinin "Beyaz Türkler" diye tanımladığı bu insanlar Gezi'den beri "Buralarda yaşanmaz" diye söyleniyorlar.***Nezih boğaz manzaralarını
Sitemleri, iktidar için hep bir umut olan "darbe alternatifinin" 15 Temmuz'da halk tarafından çöpe atılmasıyla daha da arttı.
Harekete geçtiler... ABD, İngiltere, İspanya, Yunanistan gibi mümkünse batıda bir ülkeye kapağı atmak için çırpınıyorlar.
Yabancı bir ülkede ev alıyorlar... Ceplerine "birkaç milyon dolar" harçlık verdikleri ailelerini "önden" yolluyorlar... Hamile eşlerinin doğum zamanını ABD tatiline denk getiriyorlar... Sınır ötesi bir göreve atanmak için çabalıyorlar... Soy kütüklerinde, çocuklarının azınlık olarak yaşayacakları bir ülke bulansa hemen ikinci pasaport peşine düşüyor... Daha neler neler...
mı bozduk... Bu ülkede, asgari ücretle günde 10-12
saat çalışan vatandaştan daha fazla ne çekiyorlar
da vatanlarını terk etmekten
bahsediyorlar, "neleri eksik" bilemiyorum? FETÖ
'cülerin "devlet paranıza malınıza el koyacak
" yalanına inanıyorlar diyeceğim... Ama Kurtuluş Savaşı
'nın yokluk günlerinde bile bu yola sapmamış bir Cumhuriyet'te yaşadıklarını
bilecek kadar "kolejliler." Son 10 yılda katladıkları paraları
, kârları da bunun kanıtı zaten.
Nedeni anlamakta zorluk çeksek de "his" işte... Belli ki "öyle inanmak" istiyorlar. Belki de aşırı politikleşmeden
bozulan özel hayatlarına, psikolojilerine katlanmak için
buldukları bir "kaçış" bu
... Savunma mekanizması.***
Bugüne değin kaçı "yaşanmaz
" dedikleri memleketlerinden göçtü
tam olarak bilmiyorum.
Çok gürültü çıkarttıkları için yaygın bir eğilime işarete ediyor algısı yaratıyorlar. Ama sayıları birkaç binden
fazla değildir. Neticede gelir dağılımı
tabloları ortada. Türkiye
'de hesabında 1 milyon lira
veya üzeri parası olan yerleşik mudi sayısı 127 bin
civarı. Ve kuşkusuz hepsi de bahsettiklerimiz gibi, vatan değiştirmenin banka değiştirmekle
aynı şey olduğunu düşünmüyor.
Ne diyelim. İnsanlar özgür. ABD'de Meksikalı, Avrupa'da Afgan
muamelesi
görmeyi sindirip geleceğini başka yerde
arayanın yolu açık olsun. Umarız vatanlarında
başaramadıklarını orada başarırlar. Mutlu
olurlar.
Hiç meraklanmasınlar, yoklukları hissedilmez
.
Mesela, ülkede yurtdışına kaçan FETÖ'cü ajanın her birinin yerine
binlerce pırıl pırıl
Türkiye vatandaşı doğuyor. Hiç aramıyoruz
kendilerini. Dün Yavuz Donat
yazmıştı. İki
yılda, sadece adı "Ömer Halis
" olan bebeklerin
sayısı 65 bin!
50 yıl önce Cemil Meriç ne güzel özetlemiş, bu toplumsal tortunun
tekerrür eden halini:
"Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmazlaştıranlardır
."