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MELİH ALTINOK
16 Temmuz 2018, Pazartesi MELİH ALTINOK

İşte kapı işte sapı

3-5 yıldır seküler zenginlerimiz arasında hızla yayılan bir moda var. Kimilerinin "Beyaz Türkler" diye tanımladığı bu insanlar Gezi'den beri "Buralarda yaşanmaz" diye söyleniyorlar.
Sitemleri, iktidar için hep bir umut olan "darbe alternatifinin" 15 Temmuz'da halk tarafından çöpe atılmasıyla daha da arttı.
Harekete geçtiler... ABD, İngiltere, İspanya, Yunanistan gibi mümkünse batıda bir ülkeye kapağı atmak için çırpınıyorlar.
Yabancı bir ülkede ev alıyorlar... Ceplerine "birkaç milyon dolar" harçlık verdikleri ailelerini "önden" yolluyorlar... Hamile eşlerinin doğum zamanını ABD tatiline denk getiriyorlar... Sınır ötesi bir göreve atanmak için çabalıyorlar... Soy kütüklerinde, çocuklarının azınlık olarak yaşayacakları bir ülke bulansa hemen ikinci pasaport peşine düşüyor... Daha neler neler...

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Nezih boğaz manzaralarını mı bozduk... Bu ülkede, asgari ücretle günde 10-12 saat çalışan vatandaştan daha fazla ne çekiyorlar da vatanlarını terk etmekten bahsediyorlar, "neleri eksik" bilemiyorum?
'cülerin "devlet paranıza malınıza el koyacak" yalanına inanıyorlar diyeceğim... Ama Kurtuluş Savaşı'nın yokluk günlerinde bile bu yola sapmamış bir Cumhuriyet'te yaşadıklarını bilecek kadar "kolejliler." Son 10 yılda katladıkları paraları, kârları da bunun kanıtı zaten.
Nedeni anlamakta zorluk çeksek de "his" işte... Belli ki "öyle inanmak" istiyorlar. Belki de aşırı politikleşmeden bozulan özel hayatlarına, psikolojilerine katlanmak için buldukları bir "kaçış" bu... Savunma mekanizması.
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Bugüne değin kaçı "yaşanmaz" dedikleri memleketlerinden göçtü tam olarak bilmiyorum.
Çok gürültü çıkarttıkları için yaygın bir eğilime işarete ediyor algısı yaratıyorlar. Ama sayıları birkaç binden fazla değildir. Neticede gelir dağılımı tabloları ortada. 'de hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yerleşik mudi sayısı 127 bin civarı. Ve kuşkusuz hepsi de bahsettiklerimiz gibi, vatan değiştirmenin banka değiştirmekle aynı şey olduğunu düşünmüyor.
Ne diyelim. İnsanlar özgür. ABD'de Meksikalı, Avrupa'da Afgan muamelesi görmeyi sindirip geleceğini başka yerde arayanın yolu açık olsun. Umarız vatanlarında başaramadıklarını orada başarırlar. Mutlu olurlar.
Hiç meraklanmasınlar, yoklukları hissedilmez.
Mesela, ülkede yurtdışına kaçan FETÖ'cü ajanın her birinin yerine binlerce pırıl pırıl Türkiye vatandaşı doğuyor. Hiç aramıyoruz kendilerini. Dün yazmıştı. İki yılda, sadece adı "Ömer Halis" olan bebeklerin sayısı 65 bin!
50 yıl önce Cemil Meriç ne güzel özetlemiş, bu toplumsal tortunun tekerrür eden halini:
"Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmazlaştıranlardır."

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