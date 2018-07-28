Rahip Brunson'ın cezaevinden ev hapsine alınması, önce Türkiye ABD ilişkilerinin normalleşmesi için olumlu bir adım olarak algılandı. Piyasaların okuması da bu yönde oldu.

Ancak ilerleyen saatlerde ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence'nin yaptığı açıklamalar bu havayı bir anda dağıttı.

Pence "Eğer Türkiye, Brunson'ı acil olarak serbest bırakmazsa ve onu evi olan Amerika'ya göndermezse, Amerika Birleşik Devletleri bu masum inanç adamı özgür olana kadar Türkiye 'ye önemli yaptırımlar uygulayacaktır" dedi.

Trump ise Twitter'dan "ABD Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulayacak" tehdidini savurdu.

Evet, ABD eğer uğruna yarım asırlık müttefiki bir NATO ülkesine bu denli sert çıkıyorsa, adı geçen Pastör önemli bir adam. Zaten Brunson hakkındaki iddianamede de FETÖ ve PKK ile ilişkisine dair ciddi iddialar mevcut.

Ne var ki ABD'nin, Brunson cezaevinde daha ağır koşullarda kalırken vermediği tepkiyi, davaya dair olumlu bir gelişmede vermesi başka nedenlere de bakmamızı gerektiriyor. Üstelik ortada geri döndürülemez, çözülemeyecek bir durum olmadığını da herkes biliyor.

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Örneğin bu açıklamadan kısa bir süre önceve Yuan kullanacağını açıklaması... Zira başta Venezüella olmak üzere, dünyaya dayatılan "dolarla ticarete" alternatifler arayan ülkelerin başına neler geldiğini biliyoruz.Ve en önemlisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kara kıtanın geleceğiyle ilgili çok önemli bir zirveye katılmak üzere Afrika'ya gitmesi...'nin FETÖ okulları ve benzeri unsurlarlagenişletmeye çalıştığı bu, azılı rakipleriveile görüşecek,konuşacak olması!Şimdi siz söyleyin, ABD'yi bir, yoksa bölgedekiyarım asırlık dengelerine zarar verecek bugelişmeler midaha çokediyordur?O kadar... Brunson, ABD'nin kontrolünden çıkaniçin bahanelerinden biri.Dolayısıylaher kaldırdığında kusuru kendinde arayantavırları çok sırıtıyor.Öyle ya,çalıştığımız devletindeortada... Uluslararası hukuku ayaklar altınaalıp ülkeleri işgal eden, yönetimleri deviren,halklara işkence yapan, terör örgütlerinebütçesinden resmi pay ayıranvereceğiz?Kaldı ki, dışarıdan sıkıştırılan ülkesinde iktidarı alma hayallerine muhalefet değil,diyor bu halk. ABD tehditlerininsonuçlar vermediği bir sisteme geçtiğimizi herkes anladı.Bir tek, bu gerilimde de ülkelerinin değilsıklaştıranlar anlamadı. Onlar ki, ABD'nin ambargosuna koçlar gibi direnensahiplendiğini söyleyenler... Profil fotolarına Che resimleri koyanlardı...Bereket