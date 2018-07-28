Rahip Brunson'ın cezaevinden ev hapsine alınması, önce Türkiye ABD ilişkilerinin normalleşmesi için olumlu bir adım olarak algılandı. Piyasaların okuması da bu yönde oldu.***
Ancak ilerleyen saatlerde ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence'nin yaptığı açıklamalar bu havayı bir anda dağıttı.
Pence "Eğer Türkiye, Brunson'ı acil olarak serbest bırakmazsa ve onu evi olan Amerika'ya göndermezse, Amerika Birleşik Devletleri bu masum inanç adamı özgür olana kadar Türkiye 'ye önemli yaptırımlar uygulayacaktır" dedi.
Trump ise Twitter'dan "ABD Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulayacak" tehdidini savurdu.
Evet, ABD eğer uğruna yarım asırlık müttefiki bir NATO ülkesine bu denli sert çıkıyorsa, adı geçen Pastör önemli bir adam. Zaten Brunson hakkındaki iddianamede de FETÖ ve PKK ile ilişkisine dair ciddi iddialar mevcut.
Ne var ki ABD'nin, Brunson cezaevinde daha ağır koşullarda kalırken vermediği tepkiyi, davaya dair olumlu bir gelişmede vermesi başka nedenlere de bakmamızı gerektiriyor. Üstelik ortada geri döndürülemez, çözülemeyecek bir durum olmadığını da herkes biliyor.
Örneğin bu açıklamadan kısa bir süre önce İran'ın dış ticarette Türk Lirası
ve Yuan kullanacağını açıklaması... Zira başta Venezüella olmak üzere, dünyaya dayatılan "dolarla ticarete" alternatifler arayan ülkelerin başına neler geldiğini biliyoruz.
Ve en önemlisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kara kıtanın geleceğiyle ilgili çok önemli bir zirveye katılmak üzere Afrika'ya gitmesi... ABD
'nin FETÖ okulları ve benzeri unsurlarla nüfuz alanını
genişletmeye çalıştığı bu elmas kıtada
, azılı rakipleri Çin
ve Rusya
ile görüşecek, kim bilir neler
konuşacak olması!
Şimdi siz söyleyin, ABD'yi bir ajanlarının yakalanması mı
, yoksa bölgedeki
yarım asırlık dengelerine zarar verecek bu somut ekonomi politik
gelişmeler mi
daha çok rahatsız
ediyordur?
***
O kadar... Brunson, ABD'nin kontrolünden çıkan Türkiye'ye bulaşmak
için bahanelerinden biri.
Dolayısıyla gocuklu celep sopayı
her kaldırdığında kusuru kendinde arayan sömürge aydını
tavırları çok sırıtıyor.
Öyle ya, hukukumuzu beğendirmeye
çalıştığımız devletin adalet sicili
de
ortada... Uluslararası hukuku ayaklar altına
alıp ülkeleri işgal eden, yönetimleri deviren,
halklara işkence yapan, terör örgütlerine
bütçesinden resmi pay ayıran bir devlete özeleştiri mi
vereceğiz?
Kaldı ki, dışarıdan sıkıştırılan ülkesinde iktidarı alma hayallerine muhalefet değil, uşaklık
diyor bu halk. ABD tehditlerinin eskisi gibi
sonuçlar vermediği bir sisteme geçtiğimizi herkes anladı.
Geçti o günler!
Bir tek, bu gerilimde de ülkelerinin değil ABD'nin saflarını
sıklaştıranlar anlamadı. Onlar ki, ABD'nin ambargosuna koçlar gibi direnen Ecevit'in mirasını
sahiplendiğini söyleyenler... Profil fotolarına Che resimleri koyanlardı...
Bereket onların da günü geçti
.