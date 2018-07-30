Sabah'ın röportajları haftalardır gündem belirliyor.***
Geçen hafta sonu Tuba Kalçık'ın Günaydın için Bodrum'un CHP'li Belediye Başkanı Kocadon'la yaptığı ezber bozan mülakat konuşuldu. Dün de Göksan Göktaş'ın gazetenin pazar ekinde Mazhar Alanson'la yaptığı röportaj...
Gün içinde Alanson'un şu sözleri sosyal medyada büyük tartışma yarattı:
"Seçimlerden sonra da, bu yeni dönemde de artık iyice ortaya çıktı ki, bu ülkenin çoğunluğu Müslüman ve Müslüman hayatı yaşıyor. Olayımız bu. Karşı tarafın kızmasının, dövünmenin âlemi yok. Bu topraklarda o söyledikleri gibi 'laiklik de elden gitmez', gitmedi de. Kimse korkmasın. Ülkemizin gerçeklerini kabul edersek hepimiz daha mutlu olacağız. Ben mesela, okullarda Atatürk sevgisini otomatikman pek çok çocuk gibi aldım bünyeye. Ama Peygamberime de âşığım, ne var bunda!"
Sizler gibi ben de başta "Bu söylenenlerde ne var ki tartışılıyor
" diye düşündüm. Öyle ya gayet itidalli, ortadan
bir açıklamaydı.
Ancak mevzu kısa sürede Twitter'da en çok konuşulanlar listesine yerleşince ve "Alanson linç ediliyor" haberlerini görünce yazılanlara şöyle bir baktım.
Herkes ama herkes
Alanson'un bu sözlerinden ötürü "linç edilmesini" protesto ediyordu.
Ne var ki tüm aramalarıma rağmen oy birliğiyle lanetlenen
o linçin izine
rastlayamadım. Hatta bırakın kötü söz söylemeyi, Alanson'un sözlerine katılmadığını söyleyene bile
rastlamadım.
Bir tek, son yıllarda hiç hatırlanmadığı kadar unutulan
bir oyuncunun
"Atatürk'ü mecburen, Peygamber'i içinden
gelerek seviyormuş"
türünden sitemlerini gördüm, o
kadar... E onun da kimseyi linç edecek hali kalmamıştı
zaten.
Sanırım bu garip durumun izahı, linç müptelası
olmamız... Toplu halde
bir şeyi çok sevmeye ya da ondan nefret etmeye
bayılmamız.
Bir kişi linç
edilmesin diye linç
edebilecekleri linç
edecek seviyeye gelmek
ancak böylesine bir bağımlılığın
eseri olabilir.
***
Bu arada Posta'ya verdiği röportajla cumartesinin şanlısı
olan Yavuz Bingöl
'ün linçindeki bir gelişmeyi de sizlerle paylaşayım.
Mülakatında manav seçmenleri küçümsediği için "karşı tarafın Aysu Kayacı'sı
" ilan edilen ve "linç" edildiği söylenen ünlü şarkıcı dün bir açıklama yaptı.
"Yavuz Bingöl olmam tesadüf değil
" diyen sanatçı, bir defa, birikim seviyesinin
manavları küçümsemesine
mani olacağını belirterek gazeteyi
suçladı.
"Peki ya çözüm, çözüm" dediğinizi duyar gibiyim.
Bilemiyorum... Black Mirror
dizinde, sosyal medya linççilerinin dedikoduyu duydukları yerlerinden
girip işi beyinde çözen o çelik arılardan
başka bir şey gelmiyor aklıma.
Bilenler, bilmeyenlere bir zahmet...