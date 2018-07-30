Sabah'ın röportajları haftalardır gündem belirliyor.

Geçen hafta sonu Tuba Kalçık'ın Günaydın için Bodrum'un CHP'li Belediye Başkanı Kocadon'la yaptığı ezber bozan mülakat konuşuldu. Dün de Göksan Göktaş'ın gazetenin pazar ekinde Mazhar Alanson'la yaptığı röportaj...

Gün içinde Alanson'un şu sözleri sosyal medyada büyük tartışma yarattı:

"Seçimlerden sonra da, bu yeni dönemde de artık iyice ortaya çıktı ki, bu ülkenin çoğunluğu Müslüman ve Müslüman hayatı yaşıyor. Olayımız bu. Karşı tarafın kızmasının, dövünmenin âlemi yok. Bu topraklarda o söyledikleri gibi 'laiklik de elden gitmez', gitmedi de. Kimse korkmasın. Ülkemizin gerçeklerini kabul edersek hepimiz daha mutlu olacağız. Ben mesela, okullarda Atatürk sevgisini otomatikman pek çok çocuk gibi aldım bünyeye. Ama Peygamberime de âşığım, ne var bunda!"

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Sizler gibi ben de başta "Bu söylenenlerde" diye düşündüm. Öyle ya gayet itidalli,bir açıklamaydı.Ancak mevzu kısa sürede Twitter'da en çok konuşulanlar listesine yerleşince ve "Alanson linç ediliyor" haberlerini görünce yazılanlara şöyle bir baktım.Alanson'un bu sözlerinden ötürü "linç edilmesini" protesto ediyordu.Ne var ki tüm aramalarıma rağmeno linçinrastlayamadım. Hatta bırakın kötü söz söylemeyi, Alanson'un sözlerinerastlamadım.Bir tek, son yıllardabir oyuncunungelerek seviyormuş"türünden sitemlerini gördüm, okadar... E onun da kimseyi linç edecekzaten.Sanırım bu garip durumun izahı,olmamız...bir şeyi çok sevmeye ya da ondanbayılmamız.Bir kişiedilmesin diyeedebilecekleriedecek seviyeye gelmekancak böylesine bir bağımlılığıneseri olabilir.Bu arada Posta'ya verdiği röportajlaolan'ün linçindeki bir gelişmeyi de sizlerle paylaşayım.Mülakatında manav seçmenleri küçümsediği için "" ilan edilen ve "linç" edildiği söylenen ünlü şarkıcı dün bir açıklama yaptı." diyen sanatçı, bir defa,manavları küçümsemesinemani olacağını belirterek gazeteyisuçladı."Peki ya çözüm, çözüm" dediğinizi duyar gibiyim.Bilemiyorum...dizinde, sosyal medya linççileriningirip işi beyinde çözen obaşka bir şey gelmiyor aklıma.Bilenler, bilmeyenlere bir zahmet...