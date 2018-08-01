Seçmenin sihirli eli 24 Haziran seçimlerinde muhalefeti tuzla buz etti. Kemal Kılıçdaroğlu, çok değil, bir buçuk ay kadar önce Türkiye'yi yönetmesi için partisi adına aday gösterdiği Muharrem İnce'yi bitirmeye çalışıyor. Daha önce "Gel bakalım" diye seslendiği fizik öğretmeni İnce'ye şimdi "Truva atı" diyor.

İnce de aynı sertlikte, seçimli kurultay için bir hizip örgütlemeye devam ediyor.

"Kaba saba adamlar," "Koltuk sevdalısı diktatörler" havada uçuşuyor.

Birkaç ay sonra da sandıklar yeniden kurulacak. Ve ne yazık ki, CHP'nin bu derin krizi aşıp yarışa tam performansla katılma ihtimali çok zayıf.

Çünkü İnceciler pes etmeyecek. Kurultayı toplamayı başaramasalar bile kazanan Kılıçdaroğlu olmayacak.

Zira İnce'nin yakaladığı enerjiye ve meşruiyete rağmen Kılıçdaroğlu'nun tüzükle partinin başında "huzurlu" kalması hiç de kolay olmayacak.

Böyle devam ederse, önümüzdeki günlerde partinin bölünmesine dair senaryoları tartışacağımızdan şüpheniz olmasın.

Ne var ki Türkiye'de muhalefetin ve özellikle solun çözüm gördüğü bölünmeyle abad olamadığı ortada.

Acaba diyorum, Muharrem Bey İyi Parti'nin başına geçse nasıl olur?

Fazla mı uçtuğumu düşünüyorsunuz?

Neden olmasın? Size bir yıl önce yeni bir parti kurulacak ve CHP 15 vekilini o partiye "bedelsiz" transfer edecek desem inanır mıydınız? Ama oldu işte.

Hem hiç olmazsa benim tahminimin bir mantığı var. Partililerin Meral Akşener'in nazından usanmasına ramak kaldı. Öyle ki Meral Hanım kararı torununun tercihine bırakacak kadar işi abartmış durumda.

İşte size, iktidarı almak için tek şansı, torunlarının Cumhurbaşkanına "bırak dede" demesi olan anasıyla bacısıyla muhalefetimizin hali.

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BATMAN "BETMEN" OLALI...



Batmanlı vatandaşlarımız, ünlü çizgi roman karakteri "Batman" ile aynı adı taşıyan kentleri için ilginç bir öneride bulundular.

Uluslararası bir imza kampanyasıyla, il sınırlarının Batman'ın logosu (Yarasa) şeklinde yeniden çizilmesi için çalışıyorlar. Kısa sürede de 10 bin imzaya ulaşmışlar.

Kimilerimiz bu eğlenceli kampanyaya "kültür emperyalizmi" diyerek karşı çıkıyor.

Bense bu mevzuda da önce bardağın dolu tarafını görüyorum.

Haksız mıyım, Batman Batman olalı kaç kez bu kadar eğlenceli bir gündemle konuşuldu?

Kısa bir süre önce sınırlarını çizme hayaliyle PKK'lıların terör estirdiği bir kentti Batman... Şimdiyse şehrin haritadaki şekli, gençlerin hayal gücünde şekillendiriliyor.

Daha güzeli olabilir mi?