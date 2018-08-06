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MELİH ALTINOK
06 Ağustos 2018, Pazartesi MELİH ALTINOK

İki devlet tek millet

Hafta sonu resmi bir törende konuşan Venezüella devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimi gerçekleştirildi.
Maduro, üzerine bomba yüklenmiş kumandalı bir hava aracıyla (drone) gerçekleştirildiği belirtilen saldırıyı sağ salim atlattı.
Ancak yaralı askerler var.
Daha önce defalarca benzeri girişimleri atlatan Venezüella Devlet Başkanı, ABD'yi ve komşusu Kolombiya'yı işaret ediyor... Suikastın tetikçiliğini üstlenen "Tişörtlü askerler" örgütünü de son seçimlerden yenilgiyle çıkan aşırı sağcı muhalefet ile ilişkilendiriyor.

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Rahatlıkla, Başkan Maduro'nun doğru yere baktığını söyleyebiliriz.
Zira ülkeyi güdümünden çıkartan eski Başkan Chavez döneminden beri Venezüella Pentagon'un ve CIA'nın hedefinde. Daha geriye gidersek ta Bolivar döneminden beri... Caracas, defalarca darbe girişimine sahne oldu.
Seçim öncesi, sınır ötesi operasyon perspektifini askıya alacağını vaat etmesine rağmen Başkan Trump da "devlette devamlılığa" teslim oldu.
Geçtiğimiz aylarda, ABD çıkarlarını tehdit ettiğini söylediği bu kendi halindeki ülkeyi hedef tahtasına oturttu. Askeri harekât seçeneğini telaffuz etti... Venezüella muhalefetindeki işbirlikçilerini ve dahil ülkenin tüm komşularını göreve çağırdı!
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Hikâye ne kadar tanıdık geliyor değil mi?
Çünkü binlerce kilometre uzağımızdaki bu halkla hedeflerimiz de aynı, engellerimiz ve ödediğimiz bedellerimiz de.
Onlar da bizim gibi, ABD'den diğer emperyalistlerden bağımsız, kendi çıkarları için, kendi hür iradelerine göre yaşamak istiyorlar...
ABD, onların karşısına da taşeronlarıyla dikiliyor...
Onlar da ekonomik sabotajlarla, terörle, darbeyle terbiye edilmeye çalışıyorlar...
Ve çok şükür, orada da yurtseverler, tıpkı bizlerin 15 Temmuz'da yaptığı gibi, galip geliyorlar, bağımsızlıklarına ve egemenliklerine sahip çıkıyorlar.
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Pekâlâ, iki devlet bir millet işte.
Evet, belki dilleri, dini, rengi, kültürü bambaşka olan iki halk, Venezüellalılar ve liler.
Ama en az Azeriler kadar yakınlar bize. Hatta Türkiye'nin şu zor günlerinde Venezüella'nın verdiği "açık" desteğe bakılırsa belki daha da fazla...
Bu krizde de Sosyalist Venezüella'ya karşı ABD'nin yanında saf tutarak yine bizleri şaşırtmayan okyanus ötesi solcularımızdan ise şüphesiz daha yakınlar bize!
Çünkü emperyalizm karşısında sömürülen tüm halklar tek millet aslında.
Bu arada, Venezüella'daki suikastta, yeni nesil bir silah olarak "göz dolduran" drone'lar yeni dönemin habercisi gibi.
Filmlerdeki o klişeyle söylersek... Böylesine bir "oyuncak", uluslararası suikast ekibi yanı başında olan kötü niyetli bir ABD Başkanı'nın elinde korkunç bir silaha dönüşebilir.
Hedefteki tüm ülkeler, bu konuya karşı acil tedbirler almalı.

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