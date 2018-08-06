Hafta sonu resmi bir törende konuşan Venezüella devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimi gerçekleştirildi.

Maduro, üzerine bomba yüklenmiş kumandalı bir hava aracıyla (drone) gerçekleştirildiği belirtilen saldırıyı sağ salim atlattı.

Ancak yaralı askerler var.

Daha önce defalarca benzeri girişimleri atlatan Venezüella Devlet Başkanı, ABD'yi ve komşusu Kolombiya'yı işaret ediyor... Suikastın tetikçiliğini üstlenen "Tişörtlü askerler" örgütünü de son seçimlerden yenilgiyle çıkan aşırı sağcı muhalefet ile ilişkilendiriyor.

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