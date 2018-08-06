Hafta sonu resmi bir törende konuşan Venezüella devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimi gerçekleştirildi.***
Maduro, üzerine bomba yüklenmiş kumandalı bir hava aracıyla (drone) gerçekleştirildiği belirtilen saldırıyı sağ salim atlattı.
Ancak yaralı askerler var.
Daha önce defalarca benzeri girişimleri atlatan Venezüella Devlet Başkanı, ABD'yi ve komşusu Kolombiya'yı işaret ediyor... Suikastın tetikçiliğini üstlenen "Tişörtlü askerler" örgütünü de son seçimlerden yenilgiyle çıkan aşırı sağcı muhalefet ile ilişkilendiriyor.
Rahatlıkla, Başkan Maduro'nun doğru yere baktığını söyleyebiliriz.
Zira ülkeyi ABD güdümünden çıkartan
eski
Başkan Chavez
döneminden
beri Venezüella Pentagon'un ve CIA'nın
hedefinde. Daha geriye
gidersek ta Bolivar döneminden
beri... Caracas, defalarca
darbe girişimine sahne oldu.
Seçim öncesi, sınır ötesi operasyon perspektifini askıya alacağını vaat etmesine rağmen Başkan Trump da "devlette devamlılığa
" teslim
oldu.
Geçtiğimiz aylarda, ABD çıkarlarını tehdit ettiğini
söylediği bu kendi halindeki
ülkeyi hedef tahtasına oturttu. Askeri harekât
seçeneğini telaffuz etti... Venezüella muhalefetindeki işbirlikçilerini
ve Kolombiya
dahil ülkenin tüm komşularını göreve
çağırdı!
***
Hikâye
ne kadar tanıdık
geliyor değil mi?
Çünkü binlerce kilometre uzağımızdaki bu halkla hedeflerimiz
de aynı, engellerimiz
ve ödediğimiz bedellerimiz de
.
Onlar da bizim gibi, ABD'den diğer emperyalistlerden bağımsız
, kendi çıkarları için
, kendi hür iradelerine göre
yaşamak istiyorlar...
ABD, onların karşısına da taşeronlarıyla
dikiliyor...
Onlar da ekonomik sabotajlarla, terörle, darbeyle terbiye edilmeye
çalışıyorlar...
Ve çok şükür, orada da yurtseverler
, tıpkı bizlerin 15 Temmuz'da yaptığı gibi, galip geliyorlar
, bağımsızlıklarına ve egemenliklerine sahip çıkıyorlar.
***
Pekâlâ, iki devlet bir millet
işte.
Evet, belki dilleri, dini, rengi, kültürü bambaşka olan iki halk, Venezüellalılar ve Türkiye
liler.
Ama en az Azeriler kadar yakınlar
bize. Hatta
Türkiye'nin şu zor günlerinde
Venezüella'nın verdiği
"açık" desteğe
bakılırsa
belki daha da fazla...
Bu krizde de Sosyalist
Venezüella'ya karşı ABD'nin
yanında saf tutarak yine bizleri
şaşırtmayan okyanus ötesi solcularımızdan
ise
şüphesiz daha yakınlar bize!
Çünkü emperyalizm karşısında sömürülen tüm halklar tek millet aslında
.
Bu arada, Venezüella'daki suikastta, yeni nesil bir silah
olarak "göz dolduran" drone'lar yeni dönemin habercis
i gibi.
Filmlerdeki o klişeyle söylersek... Böylesine bir "oyuncak
", uluslararası suikast ekibi yanı başında olan kötü niyetli bir ABD Başkanı'nın elinde korkunç bir silaha
dönüşebilir.
Hedefteki tüm ülkeler, bu konuya karşı acil tedbirler
almalı.