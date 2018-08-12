Dolar silahını Türkiye'ye karşı kullandıklarını cuma günü Twitter üzerinden itiraf eden ABD Başkanı Trump'ın gelişini hatırlıyor musunuz?***
Washington'ı, çevresini saran derin güçlerden temizleyecekti. Üsler kapatacaktı. Sonra Rusya ile arayı düzeltecekti, Çin'le barışacaktı, Ortadoğu'dan çekilecekti, ABD'yi içine döndürecekti... Dünyayı da, bizleri de kendi halkını da rahat bırakacaktı.
Yıllarca ülke kaynaklarının, dışarıda getirisi olmayan projelere aktarılmasından bıkan ve yoksullaşan seçmen de Trump'a inandı ve koltuğu ona verdi.
Ama bırakın verdiği sözleri tutmayı, vaat ettiklerinin tam tersini yapmaya başladı Başkan.
Bugün karşımızda AB'ye parmak sallayan, Rusya'ya yaptırım uygulayan, İran'a ambargo koyan, Çin'e arkadan dalan, Türkiye'yi tehdit eden bir ABD var.
Üstelik ABD'nin başlattığı bu "ekonomik savaşta", Suudi Arabistan ve İsrail gibi uyduları dışında, tüm gerçek devletler
karşısında. Çünkü Trump'ın ne serbest piyasa
ile ne de hukukla
izah edilebilecek yaptırım kararları tüm dünya ekonomisine zarar veriyor.
Peki, ABD nerede duracak? Yoksa ABD'ye karşı askeri yöntemlerin
de gündeme gelebileceğini söyleyen Rusya Başbakanı Medvedev
'in işaret ettiği gibi ekonomik savaşı gerçeğine
mi çevirecek?
Sonuca dair kehanette bulunacak değilim elbette. Ancak tek bildiğim son ABD yönetiminin de iktidarını korumak için dünyayı germeye
mecbur olduğu.
Zira 2017 verilerine göre, dünyadaki hükümetlerin toplam borcu olan 68 trilyon doların, 20.4 trilyonu
tek başına ABD'ye ait. ABD'nin borçlarının ülke ekonomisine oranı yüzde 103
civarında. Aynı yılın verileriyle Türkiye'de bu borçluluk oranı yüzde 30'larda
.
Son yıllarda ABD'deki açığın daha da arttığını hesaba katarsak, ekonomik olarak çoktan batmış
olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.***
İşte Trump da, ABD'nin yıllardır yaptığı gibi, bu borcu kendi bastığı parasının
gücüyle çevirme formülüne sarılmak zorunda.
Çünkü sırtında saldırmazsa patlayacak dev bir borç yükü kırbacı var.
Yani Trump da diğerleri gibi, hatta daha da fazla savaşa ve silaha sarılacak
... Dış ticarette doları aradan çıkartıp ABD Merkez Bankası'na "haraç
" vermeyen devletlere saracak
. Borçtan kuduran
ABD'ye karşı hedefe koyduğu ülkelerin yapması gerekense, daha fazla borçlanmamanın yollarını aramak, evde yapılanı tüketmek
, kara günler için akçe biriktirmek
.