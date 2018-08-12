Dolar silahını Türkiye'ye karşı kullandıklarını cuma günü Twitter üzerinden itiraf eden ABD Başkanı Trump'ın gelişini hatırlıyor musunuz?

Washington'ı, çevresini saran derin güçlerden temizleyecekti. Üsler kapatacaktı. Sonra Rusya ile arayı düzeltecekti, Çin'le barışacaktı, Ortadoğu'dan çekilecekti, ABD'yi içine döndürecekti... Dünyayı da, bizleri de kendi halkını da rahat bırakacaktı.

Yıllarca ülke kaynaklarının, dışarıda getirisi olmayan projelere aktarılmasından bıkan ve yoksullaşan seçmen de Trump'a inandı ve koltuğu ona verdi.

Ama bırakın verdiği sözleri tutmayı, vaat ettiklerinin tam tersini yapmaya başladı Başkan.

Bugün karşımızda AB'ye parmak sallayan, Rusya'ya yaptırım uygulayan, İran'a ambargo koyan, Çin'e arkadan dalan, Türkiye'yi tehdit eden bir ABD var.

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Üstelik ABD'nin başlattığı bu "ekonomik savaşta", Suudi Arabistan ve İsrail gibi uyduları dışında,karşısında. Çünkü Trump'ın neile ne deizah edilebilecek yaptırım kararları tüm dünya ekonomisine zarar veriyor.Peki, ABD nerede duracak? Yoksa ABD'ye karşıde gündeme gelebileceğini söyleyen Rusya Başbakanı'in işaret ettiği gibimi çevirecek?Sonuca dair kehanette bulunacak değilim elbette. Ancak tek bildiğim son ABD yönetiminin demecbur olduğu.Zira 2017 verilerine göre, dünyadaki hükümetlerin toplam borcu olan 68 trilyon doların,tek başına ABD'ye ait. ABD'nin borçlarınıncivarında. Aynı yılın verileriyle Türkiye'de bu borçluluk oranı yüzdeSon yıllarda ABD'deki açığın daha da arttığını hesaba katarsak, ekonomik olarakolduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.İşte Trump da, ABD'nin yıllardır yaptığı gibi, bugücüyle çevirme formülüne sarılmak zorunda.Çünkü sırtında saldırmazsa patlayacak dev bir borç yükü kırbacı var.Yani Trump da diğerleri gibi, hatta daha da fazla... Dış ticarette doları aradan çıkartıp ABD Merkez Bankası'na "" vermeyenABD'ye karşı hedefe koyduğu ülkelerin yapması gerekense, daha fazla borçlanmamanın yollarını aramak,, kara günler için