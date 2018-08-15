Kimileri aynı potaya koyup değerlendiriyor. Ancak yaşadığımız son ekonomik saldırı, 1994, 1998, 2001 ya da 2008 yılındaki ekonomik krizlere hiç benzemiyor.

Ortada ne domino taşları gibi ardı ardına yıkılan onlarca banka ne de gecelik yüzde 7500'e çıkan faizler var.

Tam aksine, Nişantaşı'ndaki Louis Vuitton mağazasından sokağa taşan alışveriş kuyruğu gibi, daha önce kriz zamanları rastlamadığımız garip manzaralarla karşılaşıyoruz.

Evet, siyasi ve ekonomik bir etkinin zamandan ve mekândan bağımsız olarak hep aynı tepkiyi doğurması nerdeyse imkânsız.

Ne ABD eski ABD, ne Türkiye eski Türkiye. Ulaştığımız ekonomik büyüklük, artan direnç noktalarımız rakiplerimizin işini zorlaştırıyor.

Küreselleşmenin vardığı boyut da, ekonomik saldırıya uğrayanın yalnız kalmasına engel oluyor.

Angela Merkel'in, "Almanya Türkiye'de ekonomik refah görmek istiyor. Bu bizim yararımıza" sözleri de... Nerdeyse tüm dünyanın ABD'nin saldırgan tutumu karşısında Türkiye'nin yanında durması da bunun en net göstergesi.

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İşte bu yüzden halka" diyecek, piyasaları paniğesürükleyecek aktörler devrede.olduğu için biz onları müstakil şahsiyetler sanıyoruz.Ancakaynı el.Buanında da,hizmet edenatışlar yapıyorlar..."Solcusu," ABD Başkanı açıkçaederek biziedeceğini söylemişken "diyeağlıyor.Türkiye'deki Suriyeli gençlerin vatanseverliğini sorgulayan "Milliyetçisi", dolar sıçrayıncailtica etmek için yaptığı gelecek planlarını Twitter'da ilan ediyor."Ulusalcısı", Atatürkçüsü, ABD'ninTürkiye'nin gidişatına ağıt yakıyor.Kendine "İslamcıyım" diyeni, ABD'nin kırbacını kaldırmışken, "mazlumun hiç mi suçu yok" diye muhasebeye başlıyor...Hükümet, 'ekonomi yönetimi asla' diyerek defalarca güvence verdiği halde... "Piyasacısı," "liberali", "trolü" ABD demir çelik kotasıylahükümetin adı bile anılmayan tercihlerde bulunmaDün de üçü bir arada misali yukarıda saydığımız sıfatların pek çoğunu bünyesinde toplayan, "yegâne çıkışın" formülünü açıkladı:"TL'den, bir yüzünediğeryüzüne Seyit Rıza'nın resmini koy.!"Şimdi siz söyleyin,