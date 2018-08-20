Durun, vurmayın, anlatacağım...

Dün YouTube'dan Abdüllatif Şener'in Halk TV'deki bir konuşmasını izliyordum.

Trump ve Erdoğan'ın anlaşıp "kontrollü bir ekonomik kriz" çıkarttıklarını öne sürerek, Cem Yılmaz gibi söylersek, "bütün sırrı bozan" Şener, zaman zaman kendini bile aşıyordu:

"Dünyada bir takım değişiklikler var. Başta politikacı stilinde değişiklikler var... Trump diye biri var mesela...

Söylediği iki söz birbiriyle uyumlu değil. Yaptığı iki iş birbiriyle uyumlu değil... Türkiye'de Sayın Erdoğan var.

Onun stili de bir devlet adamlığı stili değil, tarzı da bir devlet adamlığı değil zaten. Putin'e baktığımız zaman aynı şeyi görüyoruz. Rönesans'ın doğduğu yerde, İtalya'da Berlusconi diye bir facia gelmişti. (gülüyor) Sürekli seçim kazanıyordu..."

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İdealsoyunan Şener'i dinlerken kendisinin vesiyasi hayatları gözlerimin önündengibi geçti... (Filmin adını daha sonra vereceğim.) AK Parti'nin kuruluş yıllarında Tayyip Erdoğan'ın, Abdullah Gül'ün, Bülent Arınç'ın ve Abdüllatif Şener'in isimleri "4'lü" diye geçiyordu. Ancak liderlik vasıflarının belirgin olmasından ötürü Erdoğan,görülüyordu.Hayatın ve siyasetin pratikleri de onun "birinci" olduğunu gösterdi.Erdoğan, 16 yıldır hareketinin veolan iktidarın başında. Dünya çapındabir lider.Çünkü seçmenleri, tabanı, onun, günü gelince Gül'ün yaptığı gibi,çıkmayacağını biliyorlar...Ya da bir gün, Abdüllatif Şener gibi,istemeyeceğini...Merak ediyorum... Acaba Abdüllatif Bey bu sözleri söylerken kendi hezimetini hiç mi hatırlamıyor?Kurucularından olduğuhalde, kendisi dışındagerçekten inanıyormu?Siyasi analistlerBari siz söyleyin sinemaseverler,mı zor yoksamı?