Adalet ve Kalkınma Partisi dün 6. Olağan Kongresi'ni yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 1380 oyla genel başkanlığa seçilirken, Partinin A Takımı olan Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun üyeleri de belli oldu.

Listede 29 yeni isim var. Ancak teşkilat, örgütlenme ve hukuk işleri gibi kritik pozisyonlara bakıldığında mevcut yapının büyük oranda korunduğu görülüyor.

24 Haziran'da milletvekili adayı olmayan 8 üyeye yeni MKYK'da yer verilmesi de bu hassasiyetin göstergesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yoğun dış gündeme rağmen işi yine sıkı tuttuğu ve listelerle dar bir ekiple bire bir yürüttüğü rahatlıkla anlaşılıyor.

Zira tıpkı yeni kabinenin açıklandığı günlerdeki gibi, sızmaması gerekenler yine dışarıya sızmadı.

Öyle ki, konuştuğum bazı MKYK üyeleri listede yer alacaklarını gün içerisinde öğrendiklerini söylüyorlar.

Hatta kimileri bir görev beklemedikleri için yaptıkları tatil planlarını ertelemek zorunda kalmışlar.

Yeni MKYK'nın seçimlerin hemen ardından iş başı yapıp toplandığını da "bu ne hız" diyerek hatırlatalım.

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Sizi bilmem. Ama Ankara mesaim nedeniyle bugüne değin onlarca parti kongresi, kurultayı izlemiş bir gazeteci olarak ben halaşaşırıyorum.Keşke ülkenin ana muhalefeti de biraz şaşırşa!bahanesini bırakıp, buçıkartıp feyz alsa.Zira Tayyip Erdoğan için de Kemal Kılıçdaroğlu için de partilerinin ve ülkelerinin başına seçilmek için girdikleri. Hepiniz biliyorsunuz işte:Parti içinde, ülke genelinde de"yönetebileceğinize" ikna etmek.Demokrasi tarihi boyunca, insanlığın ortak aklı da daha iyi bir alternatif kural bulabilmiş değil.İşte kimileri buKemal Bey gibi yerine getiriyor...Delegelerinin yarısına yakını kendisini istemediği halde," diye direniyor. Enerjisinin çoğunu tam performans yönetmediği partisinin içişlerine kanalize ettiği için de iktidarKimisi de Erdoğan gibi, iktidarda olduğu kadar parti içinde de meşruiyeti önemsiyor. Sürekli,ederek diri tutuyor. Bu dinamizmi sayesinde deliderliğini kaybediyor.Kaybetmek isteyen bubulur...Kazanmak isteyenseBu konuda bir "deneme" yapan'nin görüşlerini de en az Kemal Bey kadar merak ediyoruz tabii ki.