Birleşmiş Milletler, geçtiğimiz günlerde Latin Amerika ülkelerine Venezüellalı mültecilere kapılarını açmaları için çağrıda bulundu.

Zira batı merkez medyasının verilerine göre, ekonomik kriz nedeniyle ülkeden göçenlerin sayısı 2.3 milyonu buldu. Halkın iş bulmak için çevre ülkelere gittiği söyleniyor. Enflasyon binli rakamlarda...

Dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz rezervlerinden birine sahip olan ülkenin bu hale gelebilmesi garip görünse de anlaşılmaz değil. Çünkü Venezüella eski başkan Chavez döneminden beri doğal kaynakları kamulaştırıyor, ABD şirketlerini ülkeden gönderiyor. Ulusal kahramanları Bolivar'ın bağımsızlık idealinin peşinden gitmelerinin bedelini de sayısız darbe girişimiyle ödüyorlar.

Haklısınız, ABD Başkanı'nın açıkça işgal etmekle tehdit ettiği bir ülkeye hangi doğal zenginlik yeter ki? Libya, Irak, Suriye, Suudi Arabistan vs... Hangisi bağımsız, hangisinde halk refahı paylaşabiliyor?

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ABD'nin ilan ettiği ekonomik savaşınyer yok...Yalnızca enerji coğrafyasındaki "" değil,olan bizim gibi ülkeler de zor günlerden geçiyor.Avrupa'daekonomik sıkıntılarnedeniyle dev bir nüfus hareketliliğivar...Yunanistan'da devlet, emeklilerinki de dahilödüyor. Ülkedeki limanların, demiryollarının nerdeyse tümü yabancı şirketlere satılmış durumda... Ülkedekide geçenlerdealdı.doktorlarınsayısı YunanistanSağlık Bakanı'nı aciltedbirler almak zorundabırakıyor...Bu koşullarda Türkiye'nin birinci gündemi de elbette ekonomi.Kuşkusuz sorunlarımız, alınması gereken yapısal tedbirlerimiz,ve üretime ağırlık vermek gibi önceliklerimiz var.Ancak durum, "diyebekleyenendişeli zenginlerimizin hayal ettiğigibi değil.Zira sankitarif ettiklerigünlerinde Türk halkıKrizde denilen ülkenin insanları, kitlesel bir tasarruf refleksiyle daha az harcayacakları köylerine değil,göçüyorlar...o ayrı konu ama sadece bayramda10 milyon göç alan! Geceliği 200-300 dolar olan "mütevazı" otellerde rica minnet yer arayanlar var.Özetledediğiniz şeydiye tartışılan birvarlığını mutlaka hissedeceğiniz bir kara trendir. Ve nereden geleceği, gara uğrayıp uğramayacağı, raydan çıkarsa kimi ezeceği hiç belli olmaz.