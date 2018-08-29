Türkiye, 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan'ın, Roma'nın Anadolu'daki sonunu hazırlayan zaferini anıyor... Selçuklu, derken Osmanlı İmparatorluğu ve oradan bugün 95'inci yıldönümünü kutlamaya hazırlanan modern Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini, tarihi bir devamlılık içinde konuşuyor.

Dünyanın genel gündemiyse, 2. Dünya Savaşı'nda, imparatorluklar çağının son kalıntısı rejimleri temizleyen bugünün hâkimi ABD'nin gidişatı...

Antony Negri ve Michael Hardt'ın tanımıyla söylersek, İmparatorluk'un akıbeti.

Düşünürlerimize göre ABD, araçları farklı olsa da örgütlenişi ve hâkimiyeti açısından Roma İmparatorluğu'nun bir devamı...

Ve tarih sahnesine çıkan her imparatorluk gibi onun da bir ömrü var.

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ABD Başkanı Trump'ınsayesinde imparatorluğun hâkimiyetalanının pek çok noktasındaolduğu anlaşılınca, bu "son"tartışmalar yeniden ısındı.İmparatorluk'un, Türkiye ile yaşadığı son krizde olduğu gibi, yaptırım gücünün sınırlı olduğu görüldükçe de açıkçaizledi.Üstelik sadece, Çin, Rusya ve İran gibi kuyruğu hep dik tutan ülkeler değil... Yıllardırher alanda öde öde bitiremeyen Avrupa ülkeleri de "ABD'siz gelecek" planlarını açık ediyorlar.Dün de Avrupa Birliği'nden, Trump'ın, aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelere açtığıaçık eden açıklamalar gelmeye devam ediyordu...harcamalarınındair öngörüler de düşünülünce, İmparatorluğu her açıdan zor günlerin beklediği anlaşılıyor.Ancak yeryüzünün son hâkim imparatorluğunun sonugelecek gibi görünüyor.Peki biz bu sürecin neresinde olacağız?var olacağız yoksa yine üstümüze biçilen, bizemi razı olacağız?Konjonktür ve bu umudu yıllar sonra yeniden yeşertenavantajlarımız... Türkiye'nin yeniden şekillenen ve çok kutupluluğa doğru evirilen budüzeninde ilkgerçekçi bir hedef olabilir.Dolayısıyla, altın değerindeki bu zamanları iyi değerlendirmeliyiz.Bu tartışmalar arasında, 1980'den beri pazar sabahları yayınlanankararı alan TRT'yi tebrik de ediyoruz. İmparatorluk, bütçe sorunu yüzünden pek çoğu İtalya gibi uzak ülkelerde çekilenne kadar umursuyor bilmesek deYalnız, zaman zaman kovboylara kızsak daçok özleyeceğiz, bunu da söylemeden geçemeyeceğim.