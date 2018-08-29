Türkiye, 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan'ın, Roma'nın Anadolu'daki sonunu hazırlayan zaferini anıyor... Selçuklu, derken Osmanlı İmparatorluğu ve oradan bugün 95'inci yıldönümünü kutlamaya hazırlanan modern Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini, tarihi bir devamlılık içinde konuşuyor.***
Dünyanın genel gündemiyse, 2. Dünya Savaşı'nda, imparatorluklar çağının son kalıntısı rejimleri temizleyen bugünün hâkimi ABD'nin gidişatı...
Antony Negri ve Michael Hardt'ın tanımıyla söylersek, İmparatorluk'un akıbeti.
Düşünürlerimize göre ABD, araçları farklı olsa da örgütlenişi ve hâkimiyeti açısından Roma İmparatorluğu'nun bir devamı...
Ve tarih sahnesine çıkan her imparatorluk gibi onun da bir ömrü var.
ABD Başkanı Trump'ın aşırılıkları
sayesinde imparatorluğun hâkimiyet
alanının pek çok noktasında kâğıttan kaplan
olduğu anlaşılınca, bu "son"
tartışmalar yeniden ısındı.
İmparatorluk'un, Türkiye ile yaşadığı son krizde olduğu gibi, yaptırım gücünün sınırlı olduğu görüldükçe de açıkça başkaldıranlar birbirini
izledi.
Üstelik sadece, Çin, Rusya ve İran gibi kuyruğu hep dik tutan ülkeler değil... Yıllardır Nazilerden kurtarılmalarının diyetini
her alanda öde öde bitiremeyen Avrupa ülkeleri de "ABD'siz gelecek" planlarını açık ediyorlar.
Dün de Avrupa Birliği'nden, Trump'ın, aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelere açtığı ekonomik savaşta nerede durduklarını
açık eden açıklamalar gelmeye devam ediyordu... Asya Pasifik'in askeri
harcamalarının 2029'da ABD'yi geçeceğine
dair öngörüler de düşünülünce, İmparatorluğu her açıdan zor günlerin beklediği anlaşılıyor.***
Ancak yeryüzünün son hâkim imparatorluğunun sonu bu kez elbirliğiyle
gelecek gibi görünüyor.
Peki biz bu sürecin neresinde olacağız? Bir aktör olarak mı
var olacağız yoksa yine üstümüze biçilen, bize layık görülen kadere
mi razı olacağız?
Konjonktür ve bu umudu yıllar sonra yeniden yeşerten Erdoğan'ın liderlik kariyeri
avantajlarımız... Türkiye'nin yeniden şekillenen ve çok kutupluluğa doğru evirilen bu yenidünya
düzeninde ilk ona girmesi
gerçekçi bir hedef olabilir.
Dolayısıyla, altın değerindeki bu zamanları iyi değerlendirmeliyiz.
Bu tartışmalar arasında, 1980'den beri pazar sabahları yayınlanan western kuşağını kaldırma
kararı alan TRT'yi tebrik de ediyoruz. İmparatorluk, bütçe sorunu yüzünden pek çoğu İtalya gibi uzak ülkelerde çekilen bu spagetti westernleri
ne kadar umursuyor bilmesek de tavır tavırdır
!
Yalnız, zaman zaman kovboylara kızsak da o filmlerle tanıştığımız Kızılderili kardeşlerimizi
çok özleyeceğiz, bunu da söylemeden geçemeyeceğim.