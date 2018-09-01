Piyasadaki dengeleri bozan çoğu zaman, doların yükseliş oranından çok, değişimin kısa sürede olması.***
Zira vatandaş, satın alacağı ya da satacağı bir ürünün fiyatının dövizdeki hareketlilikten ötürü kısa sürede değişeceğini bilerek "normal hareket" edemez...
İthalat, ihracat yapan işadamı sözleşme yapamaz, önünü görmeyen müteşebbis adam atamaz...
Sonuçta da hareketlilik azalır, ekonomi daralır, büyüme yavaşlar, enflasyon ve işsizlik artar.
Bir süredir Türkiye
'nin gündemi de döviz kurlarındaki ani hareketlilik.
Ülkenin ekonomi yönetimi dün de bu konuda birtakım tedbirler açıkladı. Kabinenin en ağır
yüklerinden birini üstlenen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
'ın kamuoyuna duyurduğu pakette tasarruf önlemleri
öne çıkıyor.
İktidarın, sorunun tahliline
ve çözümüne
dair, perspektifleri farklı
olan tüm piyasa aktörlerinin
üzerinde uzlaştığı
"ortak akla"
göre hareket etmesi umut verici. Bu
hamlenin ardından, bir gece önce 7
TL sınırlarını zorlayan doların 6.50'ye
çekilmesi de piyasaların tavrını yansıtması
açısından kayda değer.***
Evet, önümüzdeki günlerde doların kaçta
sabitleneceğini ekonomi kâhinleri tahmin etsin...
Bize lazım olan, doların er ya da geç stabilize olacağı
süreçte hayatımızı
nasıl idame
ettireceğimiz üzerine
kafa yormak...
Gerçekçi bir şekilde tabloya bakarak, elimizdeki verilerle "durumumuzun
" resmini çekmek...
Çünkü sorumluluğun büyüğü iktidarda
olsa da alıcısıyla satıcısıyla
vatandaşlar olarak bizlerin, kendimiz için
omuzlamak zorunda
olduğumuz yük
hiç de hafif değil.
Ve son tahlilde herkes kendi yükünü taşımak zorunda.
Mesela, ücretliysek, şov peşinde koşmadan, ayağımızı açıkta bırakmayan yorganın yerlisine
sarılmak... Yapabiliyorsak, tasarrufu bir tık artırmak...
İşverensek, işçiyi kriz anında gözden çıkartılacak
ilk maliyet
kalemi olarak görmek yerine "yeni
durumun" gerekliliğine göre bir yapılanmaya
gitmek... "Bindiği dalı
da altın yumurtlayan tavuğu
" da kesmemek...
Üretimi artırmak, büyüme fırsatlarını cesurca takip etmek.
Kimse için değil, önce kendimiz için
... Herkes için "iyi olanın"
yolu da zaten bu bakış açısından
geçmiyor mu?