Piyasadaki dengeleri bozan çoğu zaman, doların yükseliş oranından çok, değişimin kısa sürede olması.

Zira vatandaş, satın alacağı ya da satacağı bir ürünün fiyatının dövizdeki hareketlilikten ötürü kısa sürede değişeceğini bilerek "normal hareket" edemez...

İthalat, ihracat yapan işadamı sözleşme yapamaz, önünü görmeyen müteşebbis adam atamaz...

Sonuçta da hareketlilik azalır, ekonomi daralır, büyüme yavaşlar, enflasyon ve işsizlik artar.

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