İnternetin yaygınlaşmasıyla hayatımıza giren sosyal medya mecraları kısa sürede büyük güce ulaştı.

Uzunca bir süredir Twitter, İnstagram, Facebook, YouTube ve Google adeta "yeni kamusal alanlarımız." Siyasetten dedikoduya ve hatta "devrimlere" kadar her şey artık bu "sanal" ortamlarda yapılıyor.

"Arap baharı" sandığımız hazan mevsimin yolunu açan Facebook, aynı zamanda, ev kadınlarının komşularının altın günü performansını kritik ettiği bir alan...

Devlet başkanları birbirlerine Twitter üzerinden "diplomatik mesajlar" gönderiyorlar...

Daha önce Hollywood'un altlığını yaptığı ABD'nin ilk zenci başkanının "seçtirilmesinde" YouTube'un rolü, bizzat Obama tarafından kabul ediliyor.

Ne var ki, tarih boyuncakamusal alan üzerindekihâkimiyetlerine borçlu olan muktedirlerin,bugün "sanal"a dönüşen bualanı özgür bıraktıklarını düşünmeksaflık.Çocuklarına uyuması için masal anlatan birinin, bugünün özgür kamusal alanını New York'lu parlak bir gencin kendi kendine "" inanması mümkün mü?Denemesi bedava, üstelik her gün.Bugün ABD başkanının bile "manipüle ediliyor" dediği YouTube'a girin mesela... Türkiye ile ilgili herhangi bir konuda video aratın... Ülke hakkındatık alanvarken önce,kez izlenmiş Türkiye karşıtı yayınlarıngöreceksiniz...Bunu da, Google'a "" yazıp arattıktan sonra, internete her girdiğimizde sünen reklamları sindirip, "" diyerek izah edemeyiz değil mi?Yazı daama hâlâ bize gelmedi deme Sevgili Fazıl Say...Öncelikle başın sağ olsun.Zaten "Leb" demedeni anlamışsındır da.Zira deha seviyesinde zekisin... Bu topraklarda yetişmişbulan önemli bir müzik adamısın.Tüm dünyada göğsümüzü kabartıyorsun.Dün, ülkenin Cumhurbaşkanı'nınseni aramasıyla birlikte sosyal medyadan gelen tepkilere verdiğin cevabını okuyunca garipsedim.Ne kadar uzun hocam,Bizzat kendinin duyurduğu, ölüm karşısında sergilenmişve centilmence bir davranışa böylevermenin,geçmenin sebebi ne?İçinden daha fazlası gelmiyorsa bile muhatabına "Teşekkür eder" geçersin...Eğer sosyal medya trollerinin operasyonunu gerçek bir linç, yaygın bir kanaat sanıp,en fazla zekândan şüphe ederim...Ama eğer yaptığın, "TT olmak çok kolay," ilanlarının reklam kabul edildiği Twitter'ı "etkin ve akılcı" kullanmaksa... Sanatını selamlayan biri olarak gerçekten üzülürüm.