İnternetin yaygınlaşmasıyla hayatımıza giren sosyal medya mecraları kısa sürede büyük güce ulaştı.***
Uzunca bir süredir Twitter, İnstagram, Facebook, YouTube ve Google adeta "yeni kamusal alanlarımız." Siyasetten dedikoduya ve hatta "devrimlere" kadar her şey artık bu "sanal" ortamlarda yapılıyor.
"Arap baharı" sandığımız hazan mevsimin yolunu açan Facebook, aynı zamanda, ev kadınlarının komşularının altın günü performansını kritik ettiği bir alan...
Devlet başkanları birbirlerine Twitter üzerinden "diplomatik mesajlar" gönderiyorlar...
Daha önce Hollywood'un altlığını yaptığı ABD'nin ilk zenci başkanının "seçtirilmesinde" YouTube'un rolü, bizzat Obama tarafından kabul ediliyor.
Ne var ki, tarih boyunca egemenliklerini
kamusal alan üzerindeki
hâkimiyetlerine borçlu olan muktedirlerin,
bugün "sanal"a dönüşen bu
alanı özgür bıraktıklarını düşünmek
saflık.
Çocuklarına uyuması için masal anlatan birinin, bugünün özgür kamusal alanını New York'lu parlak bir gencin kendi kendine "garajda icat ettiğine
" inanması mümkün mü?
Denemesi bedava, üstelik her gün.
Bugün ABD başkanının bile "manipüle ediliyor" dediği YouTube'a girin mesela... Türkiye ile ilgili herhangi bir konuda video aratın... Ülke hakkında milyonlarca
tık alan pozitif videolar
varken önce, üç yüz beş yüz
kez izlenmiş Türkiye karşıtı yayınların önünüze düştüğünü
göreceksiniz...
Bunu da, Google'a "don lastiği
" yazıp arattıktan sonra, internete her girdiğimizde sünen reklamları sindirip, "algoritma canım
" diyerek izah edemeyiz değil mi?***
Yazı da lastik gibi uzadı
ama hâlâ bize gelmedi deme Sevgili Fazıl Say...
Öncelikle başın sağ olsun.
Zaten "Leb" demeden demir leblebiy
i anlamışsındır da.
Zira deha seviyesinde zekisin... Bu topraklarda yetişmiş Itri'de Bach tadı
bulan önemli bir müzik adamısın.
Tüm dünyada göğsümüzü kabartıyorsun.
Dün, ülkenin Cumhurbaşkanı'nın annenin vefatı üzerine
seni aramasıyla birlikte sosyal medyadan gelen tepkilere verdiğin cevabını okuyunca garipsedim.
Ne kadar uzun hocam, farkında mısın
?
Bizzat kendinin duyurduğu, ölüm karşısında sergilenmiş insani
ve centilmence bir davranışa böyle uzun uzun izahat
vermenin, tekmile
geçmenin sebebi ne?
İçinden daha fazlası gelmiyorsa bile muhatabına "Teşekkür eder" geçersin...
Eğer sosyal medya trollerinin operasyonunu gerçek bir linç, yaygın bir kanaat sanıp, kabalık ediyorsan
en fazla zekândan şüphe ederim...
Ama eğer yaptığın, "TT olmak çok kolay, sadece 100 TL
" ilanlarının reklam kabul edildiği Twitter'ı "etkin ve akılcı" kullanmaksa... Sanatını selamlayan biri olarak gerçekten üzülürüm.