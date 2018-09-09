İran'da tüm dünyanın kulak kesildiği üçlü zirve devam ederken fırsatını bulup kutsal cuma günü nedeniyle "tatile girmiş" Tahran sokaklarında gezdim. Ülke hakkında bilgilerimin sentezi sandığım fikirleri sorguladım...

Önce, en yoğun hissettiğim duygunun "tedirginlik" olduğunu söyleyeyim.

Bu rahatsızlığın nedenini de yine tek kelimeyle özetleyebilirim:

"Takiye!" Zira halkın, "devrim" gibi radikal bir yöntemle arzu ettiği rejimi kurduğu söylenen İran'da herkes "mış" gibi yapıyor ve bunu çok belli ediyor.

Öyle ki, resmen "şeriatla" yönetildiği söylenen İran'ın sokaklarında, bizlerin bildiği anlamda tesettürlü kadına rastlamak nerdeyse mümkün değil. Başını örten İranlı kadınların görünüşü, Sultan Ahmet Camisi'ni gezerken yalapşap başlarını örten Helga'lardan hallice...

Çünkü sokaklarda gezip, kadınların yakalarını, başlarındaki örtüleri çekiştiren Gest-i irşad hanuma'lar (ahlak zabıtaları) dört bir yanda kol geziyor... Bu kitsch komediye mecburlar yani.

E hani İran halkı seve seve böyle yaşamayı seçmişti? Bunun için sokakta devrimi göze almıştı?

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Yalnızca giyim, kuşam ve kamusal alandaki davranışlar konusundaki kısıtlamalar değil,de İran'da oynanan trajedinin bir göstergesi...Köşe başlarında eski arabaların içinde oturmuş, sağı solu şüpheli gözlerle tarayan, sivil giyimli veadamlar, ülkedeki özgürlüklerin sınır muhafızları.İranlılar bu "güvenlik" görevlilerini görünce zatenama bir yabancının bile bu karanlık tiplere danışmaya cesaret etmesi çok zor.Ne var ki, tüm bu baskı atmosferine karşın,var. Kiminle konuşsanız,bahsediyor... Sohbet ettiğim, gençlerin neredeyse tamamıgörüyor.İran'daki yaşamla ilgili bu satırları,ya da İslamifobi argümanlarının farkında olan bir gazeteci olarak yazıyorum.Çünkü politik rekabet ve onun sonucu ortaya çıkan manipülasyon, yaşanan ve hissedilenEvet, İran'daki zirveyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığımız röportajı bugün Sabah'ta okuyacaksınız. Ama bitirirken bir ayrıntıya değinmeden geçemeyeceğim...Çünkü üçlü zirve sürerken kameraların canlı yayın için kayıtta olduğunuİran yönetimiolarak uyguladığını da açık etmiş oldu.Bereket, her takiye gibi bu da yapanın elinde patladı. Herkes, Erdoğan'ın zirvedeki performansındangördü.Tüm çağdaş dünya, Türkiye'nin bu coğrafyadaolan değerlerin tekolduğunu anladı. Ankara'nın Batı'da ve doğuda kurduğu diplomatik ilişkilerin "niteliğini" kavradı.Fetullah'ın Humeyni gibi gelip kurmak istediğiengel olmuş bir halkın gazetecisi olarak İranlı kardeşlerimeBu arada, aramızda, bir dönemda "takiye" olduğunu anlamayan kaldı mı?