Hava Kuvvetleri imamlarına hapis

FETÖ
'nün Hava Kuvvetleri
Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik açılan ve terör örgütünün Hava Kuvvetleri birim imamlarının yargılandığı davada 115 FETÖ'cüye 1 yıl 3 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası kararı çıktı.
Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 156 sanıklı davanın dünkü duruşmasında karar açıklandı. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatlar katıldı. Duruşmada sanıkların son sözlerinin sorulmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Mahkeme, FETÖ'nün mahrem imamları ile FETÖ'cü askeri personelin de aralarında bulunduğu 156 sanık hakkındaki dava sonunda, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 34 FETÖ'cüye 8 yıl 9'ar ay, 40 örgüt üyesine 7 yıl 6'şar ay, 24 sanığa ise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. İTİRAFÇILARA ERTELEME
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, soruşturma ve yargılama aşamasında terör örgütü ve diğer sanıkların bağlantıları hakkında bilgiler veren 17 sanığın itirafçılık başvurularını kabul etti. Mahkeme pişmanlık hükümlerinden yararlanan 17 sanık hakkında 1 yıl 3'er ay hapis cezası verdi ancak haklarındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme, FETÖ soruşturması kapsamında başka mahkeme tarafından cezalandırılan 5 sanık hakkında ceza verilmesi yer olmadığına karar verirken 1 sanığın da beraatine hükmetti. Aralarında firarilerin de bulunduğu 35 sanığın dosyası ise ayrıldı.