Muharrem İnce yine çark etti: Sözümün arkasındayım

İşte İnce'nin yaptığı açıklamadan satırbaşları:



- 4 Mayıs günü aday oldum. 51 gün içinde çalışma yaptık. Devlet eşittir parti olmuş bir partiyle yarıştık. Devletin tüm imkanlarını kullanan Erdoğan'la yarıştım. İlk kez 30 barajını aştık. Ecevit'ten beri, 41 yıl sonra. İlke kez kazanabiliriz umudunu yerleştirdik. Meydanları doldurduk. Dün İzmir'deydim. Belediye Başkanımız hiçbir mitingde böyle kalabalık görmedim dedi. Medyada yer alamadık ama sosyal medya bize aitti. İnsanlar hayal kırıklığına uğradı. Seçim gecesi neden ortaya çıkmadım. Parti başkanı 2. tura kaldık dedi, televizyonlar kaybettiğimizi söylüyor. Akşener, Kılıçdaroğlu çıktı mı? Ben neden çıkayım. Herkese diyorum ki oyuna gelmeyin. Bu seçimde başaramadı ama önümüzdeki seçimde başaracağız umudunu yükseldik.

APOLET TARTIŞMALARINDA YANLIŞ YAPMADIM

-Ben kazanacağıma inanmıştım. Apolet tartışmasında kimileri yanlış yaptığımı kimileri yapmadığımı söyledi. Bunu ölçüp biçince yanlış yapmadığıma karar verdim.

SOLUN BİRLİKTELİĞİ TARİH OLDU"

-Ecevit yüzde 21 ile kazandı. Ama artık 50+1 gerekiyor. Solun birlikteliği buna yetmez. O konu tarih oldu. Milletin beraberliği lazım. Bize oy vermeye eli gitmeyen ama Erdoğan'a da oy vermeyecek olan kesim kıyamadı sandığa gitti. 3 büyük mitingi son güne bırakmamalıydık belki de.

"KILIÇDAROĞLU'NA RAKİP OLMADIM"

-Kılıçdaroğlu'na rakip olmadım. Ben sözümde durdum. Yemekte ona onursal genel başkan olun dedim. Şartlar değişebilir. O da Baykal'a aday olmayacağım demişti. Ama şartlar bunu gerektirdi ve oldu. Bize 14 milyon insan oy verdi. Bunların hukuku yok mu? 1 milyon üye var 15 milyon oy var. Onlar karar verecek buna.

KURULTAY TARTIŞMALARI

* Önümüzde seçim var yolumuza bakmamız lazım. Seçim döneminde Kılıçdaroğlu özverili işler yaptı. Ben kimsenin hakkını yiyemem. Ekmelettin İhsanoğlu'nda denedik olmadı. Demek ki, partinin Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı adayı olması lazım. Genel Başkan olsaydım 9 Eylül'de çalışma başlatacaktım. Gençleri partiye katacağım proje için Genel Başkan olmam lazımdı. Tek başıma Cumhurbaşkanı adayı olarak yollara düşsem olmuyor demek ki. Böyle bir ortamda iktidardan memnun musunuz? Değiliz. Muhalefetten memnun musunuz? Değiliz. Gelinen noktalarda muhalefet partilerinin kıyameti koparması lazım. Mutfak yanıyor. CHP'nin bugün meydan meydan gezmesi lazım. Genel Başkan'a dedim ki, 'Tartışmasız kurultay gerçekleştirelim, sancısız değişim olsun. Ben Yüksekova'dan gireyim, Datça'dan çıkayım.' Bir şey demedi. Masaya vurmuş falan yok öyle bir şey.