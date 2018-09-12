Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya Zaferi'nin yıldönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Sakarya Zaferi, istiklal mücadelemizin seyrini değiştirmiş, askeri ve siyasi sonuçlarıyla aziz milletimiz için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Şanlı ordumuz Sakarya Zaferi'yle bağımsızlığımıza yönelik önemli bir engeli geride bırakmış, nihai zafere giden yolu açmıştır. 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır; o satıh bütün vatandır' anlayışıyla çok geniş bir alana yayılan bu savaş, aziz milletimiz için bir kader muharebesi olmuş, elde edilen büyük başarı aziz milletimize güç ve umut katmıştır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Sakarya Zaferi, uluslararası alanda Meclisimizin itibarını yükseltmiş ve istiklal mücadelemiz esnasında elde edilen en parlak başarılardan biri olarak tarihteki yerini almıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan yolda azim ve inançla elde edilen tüm zaferler, aziz milletimizin fedakarlığı, vatan ve bayrak sevgisi, istikbalimiz için bir ilham vesilesi olmaya ve yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Sakarya Zaferi'nin yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor, vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."