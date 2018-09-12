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'ndaki operasyon devam ediyor

nin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi bölgesinde 3 bin 500 metrenin üzerindeki rakımlardaki operasyonları aralıksız sürüyor. Komandolar, teröristlerin tünelle birbirine bağladığı dört mağaradan oluşan ve içinde çok miktarda patlayıcının bulunduğu sığınağı imha etti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 10:50
İkiyaka Dağları'ndaki operasyon devam ediyor

Güvenlik güçleri, 'ndaki operasyonda, teröristlerce tünelle birbirine bağlanan dört mağaradan oluşan sığınak tespit etti. Çok miktarda patlayacının ele geçirildiği sığınak imha edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, , Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları bölgesinde 3 bin 500 metrenin üzerindeki rakımlardaki operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Hava destekli operasyonlarda komandolar, İkiyaka Dağları'nda teröristlerin "girilemez" olarak nitelendirdikleri yerlere giriyor. Komandolar, bölgedeki aramalarda derin bir tünelin birbirine bağladığı dört mağaradan oluşan sığınak tespit etti.

Çok miktarda tuzaklanmış tüp, roket mühimmatları, çeşitli tip patlayıcılar, 30'a yakın TNT kalıbı, bol miktarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemenin bulunduğu sığınak güvenlik güçlerince imha edildi.

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İkiyaka Dağları'ndaki operasyon devam ediyor
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