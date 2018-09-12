PKK’ya yaz darbesi

Terör örgütü PKK
/ YPG
'ye yönelik haziran, temmuz ve ağustosta gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 760 oldu. Yaz döneminde de yoğun operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri terör örgütüne ağır darbe vurdu. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'ye iade edilmek üzere Danimarka'da yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" C.D, hava harekâtında öldürülen PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak, Aranan Teröristler Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer alan İbrahim Çoban ve Barış Öner, PKK'nın sözde elebaşlarından KCK
yürütme konseyi üyesi İsmail Özden, sözde Dersim Saha ÖSB/ YPS sorumlusu Ömer Duran ile sözde Batı Cephe YJA-STAR sorumlusu Pınar Yıldırım
da bulunuyor. Irak'ın kuzeyi ve Kandil'e yönelik son aylarda düzenlenen hava harekâtları ve operasyonlarda 400'e yakın terörist etkisiz hale getirildi.