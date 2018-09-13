250 bin liralık bir dava daha

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'na bir tazminat davası daha açtı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na partisinin 9 Eylül'deki İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 250 bin liralık tazminat davası açan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın
Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun partisinin İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal eden ifadeler kullandığı söyledi. 'FETÖ SÖYLEMİ'
Dava dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından bölümlere yer veren Avukat Aydın
Erdoğan'ın "sivil darbe yaptığına" ilişkin iddiaların tamamen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) söylemi niteliğinde olduğuna ve örgütsel amaca hizmet ettiğine dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a yönelik ısrarlı bir şekilde ve hakaret kastıyla "tek adam" yakıştırmasında bulunmasının yurt içi ve dışında kabul ettirilmeye çalışılan algı operasyonu ve otoriterlik propagandasının bir yansıması olduğunu ifade eden avukat Aydın, dava dilekçesinde "Bilindiği gibi FETÖ öncülüğünde Cumhurbaşkanımıza yönelik 'tek adam' algısı oluşturmak maksadıyla içeride ve dışarıda yaygın bir kampanya başlatılmıştır. Davalı ve genel başkanı bulunduğu parti tarafından da bu kampanya sahiplenilmiş ve Cumhurbaşkanımız hakkında 'tek adam' algısı oluşturmak için yoğun bir çaba sarf edilmiştir. 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsüyle ortaya çıkan gerçekler ışığında söz konusu kampanyanın darbe girişimine meşruiyet kazandırmak ve darbenin başarılı olması halinde özellikle yurt dışında 'diktatör devrildi' algısı oluşturmak amacıyla planlanıp icra edildiği hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır. Bu propagandaya yurt içi ve dışında PKK ve FETÖ ile müzahir unsurlar da aktif destek sağlamaktadır" değerlendirmesinde bulundu. 'DÖVİZ BARONLARINA KATKI'
Dilekçesinde , Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "döviz baronlarının adamı" tabirinin hakaret teşkil ettiği ve müvekkilinin siyasi hayatı, benimsediği ilkeler ile verdiği mücadele gözetildiğinde gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılacağını vurgulayan Avukat Aydın, Kılıçdaroğlu'nun daha öncede benzer ifadeler kullandığını belirtti. Avukat Aydın, bu ifadelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki yeni Türkiye'ye tahammülü olmayan döviz baronlarının finansal oyunlarına katkı, hiçbir risk almadan yıllardır paradan para kazanan söz konusu kesime destek sağladığına vurgu yaptı. ANKARA SUÇ DUYURUSU DA YAPTI
Erdoğan'ın avukatı Aydın ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu
dilekçesinde de Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamalarıyla TCK'nın 299. maddesindeki "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu işlediği ifade edilerek, Kılıçdaroğlu hakkında bu suçtan da kamu davası açılması talebinde bulundu.