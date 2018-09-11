Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Kılıçdaroğlu'nun 'gizli' ittifak planı ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'nun 'gizli' ittifak planı ortaya çıktı

Genel Başkanı ’nun, önceki gün partisinin il başkanlarıyla yaptığı 4 saatlik toplantıda lerle ilgili ittifak planını paylaştığı öğrenildi. Plana göre; yerel seçimlerede adaylar , ve ile birlikte belirlenecek. Yerel seçimlerde yasal olarak ittifakın mümkün olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kürt biri başkan yardımcısı olur, İyi Partiden birisi de genel sekreter olur" dedi.

Giriş Tarihi: 11.9.2018 21:59 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 22:12
Kılıçdaroğlu'nun 'gizli' ittifak planı ortaya çıktı

Genel Başkanı 'nun, önceki gün partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantının detayları ortaya çıkmaya başladı. 4 saatlik toplantıda lerle ilgili ittifak planını paylaşan Kılıçdaroğlu, "'nin oyunun çok olduğu yerde Kürt bir başkan yardımcısı, den de genel sekreter yapar, ile de bir araya geliriz" dedi.

"KİMSEYE BELLİ ETMEDEN"

CHP Genel Başkanı, Kürt kökenli, saygın ancak HDP kimliği ile öne çıkmayan birini aday göstererek kimseye belli etmeden ittifak yapmaya karar verdi. Milliyet'in haberine göre, CHP lideri toplantıda şöyle konuştu:

"YASAL OLARAK İTTİFAK YOK, YAPACAKSINIZ"

"Yerel seçimlerde yasal olarak ittifak yok. Arkadaşlar, 'Biz kendi aramızda ittifak yapacağız' dediler. Zaten yapacaksınız. Biz size ittifak yapmayın mı dedik? Öyle bir aday çıkaracağız ki beldenin bütün vatandaşlarının oyunu alacak diyoruz.

Kılıçdaroğlu’nu ağırlayan FETÖ imamı yakalandı

"KÜRT OLACAK"

Öyle adaylar bulacaksınız ki diyelim ki HDP'nin oyunun da çok yoğun olduğu 'ta, bizden bir başkan çıkar, HDP kimliği çok öne çıkmamış ama Kürt kimliği ile saygın bir kişi bulursanız o da başkan yardımcısı olur.

ERDOĞAN’A HAKARET ET, PARTİ İÇİ SORUNLARI GÖLGELE

"İYİ PARTİ'DEN BİRİ GENEL SEKRETER OLUR"

İYİ Parti'den birisi de genel sekreter olur, yapabilirsiniz. Burada bütün amaç belediyeyi bir şekilde almak. Yerelde ittifaklar değişir. İYİ Parti, HDP, SP var. Bir araya gelinebilir, tek aday çıkarılabilir. Bu yerelin kendi koşullarına göre saptanması gereken bir stratejidir."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kılıçdaroğlu'nun 'gizli' ittifak planı ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN