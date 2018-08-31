Kılıçdaroğlu’nu ağırlayan FETÖ imamı yakalandı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nun Fetullahçı Terör Örgütü
'nün (FETÖ
) 17-25 Aralık
darbe girişiminden önce birlikte fotoğraf çektirdiği Houston imamı Kemal Öksüz
, Ermenistan'da yakalandı. ABD vatandaşı olan ve adını Kevin olarak değiştiren Öksüz, bu ülkede dolandırıcılık ve sahtecilikten aranıyordu. ABD'nin arama kararı doğrultusunda Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gözaltına alındı. SAHTE BELGE VERMİŞ
FETÖ'nün en son Houston imamlığını yaparken Ermenistan'a kaçan Öksüz'ün, ABD makamlarına 'sahte belge sunmak' ve 'dolandırıcılık yapmak' suçlarından kırmızı bültenle arandığı belirtildi. Öksüz'ün dün Ermenistan'da yakalandığına ilişkin haberler, Ermenistan basınında yer aldı. Buna göre, ABD vatandaşı olup Kevin ismini aldığı ortaya çıkan Öksüz'ün, ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'ni sahte belgelerle kandırdığı gerekçesiyle İnterpol tarafından arandığı kaydedildi. Öksüz hakkında ABD tarafından 'Aranıyor' bilgisinin 23 Ağustos'ta deklare edildiği, bu tarihten beri Öksüz'ün takibe alındığı ifade edildi. 29 Ağustos'ta da Öksüz'ün, İnterpol ile Ermenistan polisinin ortaklaşa yaptığı operasyonla yakalandığı açıklandı. KONGRE ÜYELERİNE SEYAHAT
Öksüz'ün Türk ve ABD'lileri Türkiye ve Azerbaycan'daki seyahatlerde bir araya getirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşunu yönettiği ve 2013'te bir grup ABD Temsilciler Meclisi üyesini Azerbaycan ve Türkiye'ye davet ettiği belirlendi. Öksüz'ün bu geziye ilişkin olarak Kongre Etik Bürosu'na "sahte formlar" gönderdiği, seyahatin finansmanına ilişkin de yalan bilgiler verildiğinin tespit edildiği kaydedildi. ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin gezileri ABD Seyahat Yönetmeliği'ne uygun olarak Etik Komite tarafından denetleniyor. Yönetmeliğe göre seyahatleri düzenleyenlerin parasal kaynaklara dair eksiksiz bilgiler vermesi ve bazı formları doldurmaları gerekiyor. Öksüz'ün komiteye tahrif edilmiş evrak sunduğu, belgelerde usulsüzlük yaptığı öne sürülüyor. CHP İLE KOL KOLA
2013'TE CHP'lilerin FETÖ'ye yakın Türk-Amerikan Birliği temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıdan sonra çekilen fotoğrafta Öksüz ile Kılıçdaroğlu da aynı karede yer almıştı. FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminden 13 gün önce 4 Aralık 2013'te gerçekleşen görüşmede CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Faik Öztrak ve Engin Altay da yer almıştı. O gün çekilen fotoğrafta FETÖ'nün Beyaz Saray
imamı Faruk Taban
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bir hediye sunarken görülüyor. GÖRÜŞMEYİ 'BİYOLOG KEMAL' ORGANİZE ETTİ
ABD'DE gerçekleştirilen FETÖ-CHP zirvesini organize eden kişi "Biyolog Kemal" kod adıyla bilinen örgüt üyesi çıktı. ABD'de Kılıçdaroğlu ile Türk-Amerikan Birliği'nde (TTA) gerçekleştirilen toplantıyı da organize eden Biyolog Kemal, Beyaz Saray imamı Faruk Taban, Houston imamı Kemal Öksüz ile birlikte kapalı kapılar arkasında gerçekleştirilen bu toplantıya katılan isimlerden biriydi. Demokrat Parti senatörleriyle sık sık Türkiye karşıtlığı üzerine toplantılar yapan Biyolog Kemal, Türkiye karşıtı birçok açıklamayı kaleme alan isim olarak biliniyor. EMNİYET İNTERPOL'DEN BİLGİ TALEP ETTİ
EMNIYET Genel Müdürlüğü, Kemal Öksüz'ün ABD'nin yakalama emrine istinaden, Ermenistan'da yakalanmasına yönelik haberlere ilişkin Ermenistan İnterpol biriminden bilgi talep edildiğini açıkladı. Öksüz'ün, Giresun-Espiye nüfusuna kayıtlı olduğu vurgulanarak FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz ile akrabalık bağının olmadığı bildirildi. ABD'DEN İADESİ İSTENMİŞ
Kemal Öksüz'le ilgili halen Giresun Sulh Ceza Hakimliği'nin 2016/2055 karar sayılı ile Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2017/07473 karar sayılı yakalama emirleri gereğince FETÖ- PDY silahlı terör örgütüne üyelikten arandığı ve hakkında yurtdışına çıkış yasağı kaydının bulunduğu kaydedildi. Öksüz'ün geçerli seyahat belgesi olmaması sebebiyle, 22.02.2017 tarihinde ABD İnterpol biriminden Türkiye'ye iadesi veya sınır dışı edilmesinin istendiği belirtilerek ABD İnterpol biriminden alınan cevabi yazıda, şahsın ABD vatandaşı olması sebebiyle sınır dışı veya iadesinin mümkün olmayacağının bildirildiği ifade edildi. FETÖ'NÜN A TAKIMINDA
FIRARI FETÖ yöneticilerinden olan ve Türkiye'nin de aradığı isimler arasında yer alan Öksüz'ün, 30 yıldır ABD'de yaşadığı, elebaşı Fetullah Gülen'in bir süre tercümanlığını yaptıktan sonra dinler arası diyalog projesinin başına geçirildiği, daha sonra da ABD'nin Houston bölgesinden sorumlu örgüt imamı olarak faaliyet yürüttüğü kaydediliyor. Eski ABD Başkanı Barack Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden gibi isimlerle görüşebilen Kemal Öksüz'ün, FETÖ'nün sahadaki en güçlü ismi olduğu belirtiliyor. ABD'LİLERE YÜZBİNLERCE DOLARLIK HEDİYE VERMİŞ
ÖKSÜZ yönetimindeki kuruluşun gezi için Azerbaycan devlet kuruluşu SOCAR'dan fon sağladığı ve geziye katılan ABD Kongresi'nin 9 üyesi ve 32 yardımcısına yüz binlerce dolarlık hediyeler verildiği de ifade ediliyor.