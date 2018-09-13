‘Katliam emrini Suriye istihbaratından aldım’

Türkiye güvenlik birimleri, son dönemde yürüttüğü başarılı sınır ötesi operasyonlara bir yenisini ekledi. Hatay
'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te iki bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve 5'i çocuk 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını organize eden terörist Yusuf Nazik
, Suriye
'nin Lazkiye kentinde nefes kesen operasyonla yakalandı. 9 AY SÜREN TAKİP
Terörden arananlar listesinde 1.5 milyon TL ödüllü mavi kategoride yer alan ve kırmızı bültenle aranan Nazik, güvenlik güçleri tarafından 9 ay önce takibe alındı. Saldırının ardından Suriye'ye geçtiği belirlenen Nazik'in Hatay'da bir irtibat hattı kurduğu ve buradan topladığı bilgileri rejim istihbaratı ile paylaştığı belirlendi. Teröristin temas ettiği noktalar tek tek deşifre edildi. LAZKİYE'DE KISTIRILDI
İstihbarat birimleri Nazik'in 9 Temmuz'da Türkiye sınırına yaklaşık 80-90 km uzaklıktaki Lazkiye kentine yerleştiğini belirledi. Nazik'i yakalamak için Suriye rejim askerleri ve istihbaratı tarafından kontrol altında tutulan bölgede uzun soluklu ve hassas bir çalışma başlatıldı. Nazik'in Antakya'da yaşayan yakınlarıyla telefon irtibatı sağladığı belirlenince dinleme cihazıyla nokta tespiti yapıldı. Adım adım izlenen teröristin günlük yaşamı, alışkanlıkları, rutin faaliyetleri ve kullandığı güzergâhlar tek tek belirlendikten sonra operasyon için düğmeye basıldı. Oluşturulan 24 kişilik özel ekip, Yusuf Nazik'i Lazkiye'den Hama'ya geçmek üzere hazırlık yaparken başarılı bir operasyonla yakaladı. Nazik, TSK
'nın da desteği ile güvenli yollar üzerinden 28 saatlik geçiş güzergahı aşılarak Türkiye'ye getirildi. EYLEMİ İTİRAF ETTİ
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan terörist Nazik, Suriye istihbarat birimlerinden aldığı talimatla Türkiye'de eylem arayışına girerek alternatif eylem yerlerine yönelik keşif çalışması yaptığını, patlayıcı
ların Suriye'den Türkiye'ye intikalini sağladığını, iki transit tipi araç temin ederek patlayıcıların araçlara yerleştirilmesini organize ettiğini itiraf etti. Reyhanlı patlama
larında rol aldığı bilinen Mukaveme Suriye lideri Mihraç Ural
hakkında da detaylı bilgiler paylaşan terörist, Ural'ın bir kaç gün önce bir saldırıya uğradığını iddia etti. TERÖRİSTLERE SESLENDİ: YOL YAKINKEN DÖNÜN
Terörist Yusuf Nazik, sorgusunda şunları söyledi: "11 Mayıs 2013 Reyhanlı patlamasının eylemini ben ve arkadaşlarım yaptık. Suriye istihbaratı ve burada görevli olan Hacı kod adlı Muhammed saldırının emrini verdi. Türkiye devletinden kaçamadım. Pişmanım. Beni Suriye'den yakalayıp getirdiler. Suriye'deki arkadaşlarıma sesleniyorum, yol yakınken dönün. Türk devleti bize sahip çıkar. Suriye devletine sesleniyorum, Türkiye devleti çok büyüktür. Bunun hesabını elbet sizden soracaktır."
AİLELER SEVİNÇ GÖZYAŞI DÖKTÜ
Reyhanlı'da yakınlarını kaybeden aileler büyük sevinç yaşadı. Edibe Çalım, "Kızımı gelinlikle toprağa verdim. 9 günü vardı, gelin olacaktı. İçimiz kan ağlıyor, ama bu haberi alınca mutlu olduk. Allah razı olsun devletimizden, kanımızı yerde bırakmadı" dedi. Medine Erdemci, "Bir oğlumu kaybettim. Ölen oğlumun 6 aylık bebeği kaldı geride. Haberi alınca ağlamaya başladım" derken Zahide Kuday da, "Allah cezalarını versin. Kendileri de böyle yansın" diye konuştu. 11 Mayıs Şehitleri Derneği Başkanı Ahmet Tuna ise, "Herkes bilsin ki Türkiye çok büyük bir devlet" dedi.