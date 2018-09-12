Reyhanlı katliamının faili böyle yakalandı

MİT Başkanlığı böylece, FETÖ militanlarına karşı son dönemde yürüttüğü başarılı sınır ötesi operasyonlara bir yenisini de Lazkiye'de gerçekleştirdiği operasyonla eklemiş oldu.

Edinilen bilgiye göre, operasyonun gerçekleştirildiği yaklaşık 400 bin nüfuslu Lazkiye şehir merkezi, Türkiye sınırına yaklaşık 80-90 km uzaklıkta bulunuyor. Tartus'un korunmasında stratejik önemi bulunan bölge, rejim askerleri ve istihbarat birimleri tarafından kontrol altında tutuluyor. Bölge ayrıca Suriye rejimine yakın unsurlar tarafından radarlarla da takip ediliyor.