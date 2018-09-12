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katliamının faili böyle yakalandı

Giriş Tarihi: 12.09.2018 12:10 Güncelleme Tarihi: 12.09.2018 12:26
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katliamının faili böyle yakalandı
Reyhanlı katliamının faili böyle yakalandı

Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan nokta operasyonda, 2013 yılında 'daki bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan ve failleri yönlendiren Yusuf Nazik yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İşte Nazik'in yakalanış anının fotoğrafları...

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katliamının faili böyle yakalandı
Reyhanlı katliamının faili böyle yakalandı

2013 yılında 'daki bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan ve failleri yönlendiren Yusuf Nazik'i yakalamak için Suriye'nin Lazkiye kentinde MİT tarafından nokta operasyonu gerçekleştirildi. Lazkiye, Esad rejiminin en güçlü olduğu yerlerin başında geliyor. Lazkiye'de ayrıca Rus askeri üssü de bulunuyor.

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katliamının faili böyle yakalandı
Reyhanlı katliamının faili böyle yakalandı

MİT Başkanlığı böylece, FETÖ militanlarına karşı son dönemde yürüttüğü başarılı sınır ötesi operasyonlara bir yenisini de Lazkiye'de gerçekleştirdiği operasyonla eklemiş oldu.

Edinilen bilgiye göre, operasyonun gerçekleştirildiği yaklaşık 400 bin nüfuslu Lazkiye şehir merkezi, Türkiye sınırına yaklaşık 80-90 km uzaklıkta bulunuyor. Tartus'un korunmasında stratejik önemi bulunan bölge, rejim askerleri ve istihbarat birimleri tarafından kontrol altında tutuluyor. Bölge ayrıca Suriye rejimine yakın unsurlar tarafından radarlarla da takip ediliyor.

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katliamının faili böyle yakalandı
Reyhanlı katliamının faili böyle yakalandı

SIKI KORUNUYORDU

saldırısını, Suriye askeri istihbaratından aldığı talimatla organize eden terörist Yusuf Nazik'in MİT tarafından Lazkiye şehir merkezinde tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Uzun bir süre takip edilen ve Suriye rejimi tarafından sağlanan imkanlarla korunan terörist, şehir merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Terörist, TSK'nın da desteği ile Türkiye'ye getirilerek sorguya alınırken, operasyonda yabancı herhangi bir devletten istihbari ya da lojistik destek alınmadı.

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katliamının faili böyle yakalandı
Reyhanlı katliamının faili böyle yakalandı

Türkiye, özellikle 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında "terörle kaynağında mücadele" amacıyla sınır ötesi operasyonlar gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda güvenlik güçleri arasındaki koordinasyonla, başta PKK ve FETÖ üyesi olmak üzere çok sayıda terörist Türkiye'ye getirildi.

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katliamının faili böyle yakalandı
Reyhanlı katliamının faili böyle yakalandı
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katliamının faili böyle yakalandı
Reyhanlı katliamının faili böyle yakalandı
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