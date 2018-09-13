Reyhanlı katliamını 3 gün önce ihbar eden Mehmet Gezer ABD’de tutuklu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Aralık 2017 tarihinde, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma" suçunu işlediği gerekçesiyle Memet Zengin hakkında yakalama çıkarılmasını talep etmiş, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği de, ABD'de bulunan Memet Gezer hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen ve 53 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik, Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan nokta operasyonda Türkiye'ye getirildi.

Reyhanlı saldırısından önce emniyeti arayarak saldırı hazırlıklarını ihbar eden Memet Gezgin'in ise Amerika Birleşik Devleti'nde tutukluluğu sürüyor.

REYHANLI SALDIRISININ İHBARCISI MEMET GEZER HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNUYOR!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Aralık 2017 tarihinde, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma" suçunu işlediği gerekçesiyle Memet Zengin hakkında yakalama çıkarılmasını talep etmiş, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği de, ABD'de bulunan Memet Gezer hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

ÖZCAN ŞİŞMAN: MEMET GEZER'İ GIYABEN TANIRIM

MİT TIR'ları davasında tutuklu bulunan ve Reyhanlı katliamına göz yummakla suçlanan eski savcı Özcan Şişman, Memet Gezer hakkında "Gıyaben tanırım" ifadelerini kullanmıştı.

MEMET GEZER SORUŞTURMASINI BHARARA BAŞLATMIŞTI!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi polis amirleri ve yargı mensuplarının AK Parti Hükümeti'ne karşı 17-25 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirmek istediği yargı darbesi girişimi ABD'de sürdüren ABD New York Güney Bölge Savcısı Preet Bharara, Memet Gezer hakkındaki soruşturmayı yürütmüştü.

ABD'NİN TUTUKLADIĞI MEMET GEZER'İN KATLİAMDAN 3 GÜN ÖNCE YAPTIĞI İHBAR!

Reyhanlı katliamından 3 gün önce "Z" olarak kodlanan Memet Gezgin, 8 Mayıs 2013 tarihinde saat 16:00 sıralarında Hatay Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde kullanılmakta olan telefonu arayarak "Acilciler Terör Örgütü" ve örgütün lideri Mihrac Ural hakkında bilgi vermişti:

"Suriye istihbaratı ile bağlantılı olan Acilciler örgütü Türkiye'de bombalama eylemi hazırlığı yapıyor. Bununla ilgili Tamir Dükancı isimli şahıs 9 Mayıs 2013 günü tahminen 22.00-24.00 saatleri arasında Yayladağı Sınır Kapısı'ndan giriş yapacak. Tamir Dükancı'yı Yusuf Nazik veya Nasır Eskiocak isimli şahıslar gelip alacak ve bombalama eylemi için hazırlanan araçların olduğu yere götürecek.

Bombalama eylemi için 2 adet 100'lük transit alındı, bu araçlara Harbiye'de kaportacıda gizli bölmeler yapıldı. Araçlar şu anda Harbiye'de. 1 hafta önce 25-30 kiloluk paketler içerisinde toplam 1000 kg kadar C-3 bomba malzemesi Samandağ Meydan Köyü yakınlarında deniz yolu ile Balıkçı Cengiz diye biri aracılığıyla Hatay Harbiye beldesine getirildi.

(…) Bu işler için 2 hafta kadar önce Lazkiye'de Yusuf Nazik ve Nasır Eskiocak isimli şahıslara 4-5 milyon Suriye parası ve bomba eğitimi verildi. Yüklenen bombaları bizzat gördüm. Konu çok ciddi. Bunu Lazkiye'de Acilciler lideri Mihraç Ural ve yanındaki Hacı kod adlı biri planladı. Ben çok fazla işin içine sokulmadığımdan detay bilgiler öğrenemedim."

MEMET GEZER, KARADAĞ'DA YAKALANDI, EKİM 2016'DA ABD'YE TESLİM EDİLDİ

Memet Gezer'in, Nisan 2016'da Karadağ'da yakalandı ve Ekim 2016'da ABD'ye teslim edildi. "Uluslararası silah ve uyuşturucu kaçakçısı' Memet Gezer'in Türkiye aleyhine tanıklık yapacağı ifade ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ABD'ye gönderilen yazıda; şöyle denildi:

"Şüphelinin (Memet Gezer), savcı Özcan Şişman'ın (Reyhanlı katliamında ihmali olduğu ortaya çıkmıştı) kasıtlı ihmali sonucu vuku bulan bombalı saldırılardan FETÖ/PDY mensupları yerine devletin güvenlik ve istihbarat birimlerinin sorumlu olmasını gerektirecek şekilde oluşturulan kurgu ve mizansen içinde yer aldığı, bu eylem ve olaylara ilişkin bulgu ve bilgileri yetkisi olmayan kurum ve kuruluşlara verdiği, New York Güney bölgesi mahkemesindeki davada tanık olarak dinleneceğine dair bilgilere ulaşılmıştır."

MEMET GEZER SORUŞTURMASI BHARARA'DA!

New York Güney Bölge Savcılığı, Türkiye vatandaşı Mehmet Gezer ve Suriye vatandaşı Saber Karimch'in Nisan ayında yakalandıkları Karadağ tarafından ABD'ye iade edildiklerini ve uluslararası uyuşturucu ile silah kaçakçılığı suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılacaklarını açıklamıştı.

Soruşturmayı yürüten New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara, iki şüphelinin de Orta Doğulu olmasının uyuşturucu ticaretinin küresel yapısını ve etkisini ortaya koyduğunu iddia etmişti. Bharara, "Şüphelilerin, ABD'ye gönderilen kokain sevkiyatının korunmasına yardımcı olmak için makineli tüfek ve roketatar gibi ordular tarafından kullanılan silahları satmayı kabul ettikleri öne sürülüyor" iddiasında bulunmuştu.

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