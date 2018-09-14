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'cülerin haberleşmek için '' kullandığı tespit edildi

programının, darbe girişiminin ardından yeniden yapılanma çabasında olan ve kriptolu haberleşme programları deşifre edilen üyeleri tarafından son zamanlarda yaygın şekilde kullanıldığı saptandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018 00:02
FETÖ'cülerin haberleşmek için 'Signal' kullandığı tespit edildi

'da, yurt dışına çıkış hazırlığı yaparken gözaltına alınan, ile kapatılan Genel Sekreteri ve FEM Dershaneleri Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Karagöz'ün telefonunda tespit edilen haberleşme programı 'in, 'nün gizli programlarının deşifre edilmesi üzerine örgüt içi haberleşmede kullanıldığı belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 'da Ekim 2017'de özel harekat polislerinin de katılımıyla FETÖ'nün "gaybubet" evlerine düzenlenen operasyonda örgüt üyesi O.Y'nin telefonunda tespit edilen Signal programının, darbe girişiminin ardından yeniden yapılanma çabasında olan ve kriptolu haberleşmeprogramları deşifre edilen FETÖ üyeleri tarafından son zamanlarda yaygın şekilde kullanıldığı saptandı.

ve 'dan yüklenen, programı kullanan kişilerle mesajlaşma, konuşma, görüntülü arama gibi haberleşmelere imkan tanıyan Signal programı, kullanıcıların belirlediği zaman aralığında haberleşme içeriğinin silinebilmesini sağlıyor.

KONYA'DAKİ OPERASYON

Konya'da özel harekat polislerinin katılımıyla 7 Ekim 2017'de düzenlenen operasyonda, 4'ü gaybubet, 11'i ışık evi olmak üzere 15 ikamete baskın yapılmış, 47 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 25'i tutuklanmış, 22'si adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

Zanlılardan 11'inin aranan kişiler olduğu, bunların 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra oluşturulan yeni yapılanmada farklı görevler üstlendikleri belirlenmişti.

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FETÖ'cülerin haberleşmek için 'Signal' kullandığı tespit edildi
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