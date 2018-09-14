Suriye istihbaratının Reyhanlı saldırısındaki rolü deşifre ediliyor

MİT Başkanlığınca Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu sürüyor - İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubelerince oluşturulan ve THKP-C Acilciler örgütü konusunda uzman personelin yer aldığı özel ekip tarafından sorgulanan Nazik'in, örgüt ve elebaşı Mihraç Ural'ın yurt içi ve dışındaki bağlantılarının yanı sıra Suriye istihbaratı ile ilişkileriyle ilgili de önemli bilgiler paylaştığı öğrenildi

MİT'in yakalayarak Türkiye'ye getirdiği Reyhanlı zanlısı Yusuf Nazik'in sorgusu devam ediyor

Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu sürüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince oluşturulan ve THKP-C Acilciler örgütü konusunda uzman personelin yer aldığı özel ekibin sorguladığı Nazik, örgütün bağlantılarıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

ACİLCİLER İLE EL MUHABERAT İLİŞKİSİNİ DEŞİFRE ETTİ

Zaman zaman MİT görevlilerinin de katıldığı sorgulamada Nazik'in, örgütün güncel durumu, yurt içi ve dışındaki bağlantıları, Suriye'deki faaliyetlerinin yanı sıra örgüt elebaşı Mihraç Ural'ın Suriye istihbaratı El Muhaberat ile ilişkileriyle ilgili de önemli bilgileri polis ve istihbarat yetkilileriyle paylaştığı, çeşitli isim ve adresler verdiği öğrenildi.

Terörist Nazik'e MİT ve emniyet istihbarat birimlerince temin edilen fotoğraflardan teşhis yaptırıldığı, özellikle örgütün yurt içi ve dışındaki irtibatları ile örgütle bağlantılı El Muhaberat ajanlarının kimliklerinin deşifresi için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

REYHANLI SALDIRISININ EMRİNİ VERENLER

Nazik'in, Reyhanlı saldırısının emrini verenler arasında yer aldığını belirttiği El Muhaberat ajanı "Hacı" kod adlı "Muhammed" isimli kişi ile onunla hareket eden diğer ajanların deşifresine yönelik önemli bilgiler paylaştığı kaydedildi.

Emniyetteki sorgusuna aralıklarla devam edilen Nazik'in, gerekirse gözaltı süresinin uzatılabileceği ve alınan ifade doğrultusunda operasyonun genişleyebileceği bildirildi.

MİT OPERASYONUYLA LAZKİYE'DE YAKALANDI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te gerçekleştirilen, 53 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik, bulunduğu Suriye'nin Lazkiye kentinde MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonla yakalandıktan sonra Ankara'da sorguya alınmıştı.

Daha önce MİT'teki ön sorgusunda Suriye istihbarat birimlerinden aldığı talimatla Türkiye'de eylem arayışına girerek alternatif eylem yerlerine yönelik keşif çalışması yaptığını belirten Nazik, patlayıcıların Suriye'den Türkiye'ye intikalini sağladığını ve iki "transit" tipi araç temin ederek patlayıcıların araçlara yerleştirilmesini organize ettiği itirafında bulunmuştu.

Aranan Teröristler Listesi'nde "mavi" kategoride yer alan Reyhanlı saldırısının organizatörü Yusuf Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere 12 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilmişti.