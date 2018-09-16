Haberler Gündem Haberleri Fırsatçılara dev gözaltı

Fırsatçılara dev gözaltı Başkan Erdoğan’ın uyarısı üzerine, kur bahanesiyle stok yapan ya da pahalı ürün satanlara yönelik, yurt çapında sıkı denetim başlatıldı. 3 aylık fiyat değişimleri kontrol ediliyor. Yetkililer ‘Fırsatçılara göz açtırmayacağız’ diyor

Giriş Tarihi: 16.9.2018