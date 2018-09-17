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Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan olduğu tespit edildi. 'nin ilçesinde düzenlenen bir başka operasyonda ise, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan terörist sağ olarak yakalandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 22:35 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 02:00
Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 13 Eylül'de Bingöl merkez Aşağıköy bölgesinde Jandarma Silahlı (SİHA) ile 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunan "Şervan Çevlik" kod adlı olduğunun tespit edildiği bildirildi.

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GRİ KATEGORİDE ARANAN BİR BAŞKA TERÖRİST DE YÜKSEKOVA'DA YAKALANDI

Akşam saatlerinde gelen bir başka habere göre de, "gri" kategoride yer alan teröristlerden biri daha 'nin ilçesinde sağ olarak yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksekova'da terör örgütü mensuplarıyla iltisaklı kurye ve iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunan, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan ve terörden arananlar listesinde "gri" kategoride yer alan 'ın, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce Yüksekova Yürekli köyünde olduğu tespit edildi.

Kartal, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda yakalanarak, gözaltına alındı.

"Gri" listedeki terörist Kartal'ın yakalanması için lira ödül konulmuştu.

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Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
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