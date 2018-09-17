Son dakika: Yargıdaki ihanet yazışmaları ortaya çıktı!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün yüksek yargıdaki yapılanmasına ilişkin davalardan ilkinde verdiği esas hakkındaki mütalaada, yargı imamlarının ve yargıdaki örgüt mensuplarının yaptığı yazışmaları gözler önüne serdi.

Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi'nde devam eden davalarda ilk mütalaa verildi. Yargıtay Başsavcılığı, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyesi ve Danıştay üyesi olan FETÖ'cü eski yargıç Şaban Işık hakkındaki mütalaasında terör örgütüne ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yaptı. İlk mütalaa olması nedeniyle terör örgütünün nitelikleri ve stratejilerine de yer verilen mütalaada, Işık'ın örgüt üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi. Başsavcılık, sanığın suç işleme yoğunluğu ve kastının da dikkate alınarak üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.

İHANET KONUŞMALARI

Terör örgütünün hasımlarını bertaraf etmek için baskı, şantaj, iftira ve kumpas yöntemlerini kullandığı belirtilen mütalaanın en önemli yönünü ise örgütün yargıdaki mensuplarının ByLock yazışmalarına yer verilmesi oluşturdu. İşte mütalaadaki yazışmalardan bazıları:

"HATLARI ÜÇÜNCÜ DERECE AKRABALAR ÜZERİNDEN ALIN"

(Sivil imam Resul Yüksektepe - Telefon ve tabletlerde kullanılan data hatlarının temini için): Burada dikkat edilecek husus, soy isminin farklı olması. Mesela kayınpeder, kayınvalide, baldız veya soy ismi farklı olan akrabalarımız üzerine alınacak data hatları kullanışlı olacaktır. Daha da güzeli üçüncü dereceden akrabalar üzerine olanlardır.

"ŞAPKASIZ GİTMEM ABİ"

(Eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul - Data hatlarını almaya giderken gizlenme yöntemi için): Abi kamera oluyor hepsinde. Gece şapkalı gidiyorum. Büfelerin çoğunda yüklüyorlar. Abi bildiğiniz herhangi bir yerlerde, kamerası olmayan hat için kontör yükleyebilen büfe varsa adres yazabilir misiniz?

EXCELDE FİŞLEME

(Sivil İmam İrfan Öksüz - FETÖ'ye karşı olan hakim - savcıların nasıl kaydedileceği ile ilgili): Burada üçlü bir derecelendirmemiz var. Kendinden motorlu hizmet düşmanları, vagon halinde olan hizmet düşmanları, korku veya bir angajman ile önüne iş geldikçe hizmet aleyhinde iş yapanlar. Hizmet aleyhine operasyon yapan tüm hakim - savcıların ayrıca takibi ve yaptıkları her operasyon ile ilgili elimizdeki bilgiler de dahil excelde ayrı bir ar-ge formatında tutmamız gerekiyor. İnşallah süreç dönünde bu bilgiler çok önemli olacak.

"HENDEKLERİ DERİN KAZALIM"

(Sivil imam Resul Yüksektepe - Örgüt içindeki yapıyı sağlam tutmak için): Hiç kimsenin olumsuz düşünmesine gerek yok... Neden şu gitti, neden bu içeri girdi... Gidenlerin de kalanların da suçu mu var... Bazı şeyler bir stratejidir... Mustafa Yeşil'i içerde Mustafa Yeşil olarak bırakmazlar... Zekeriya Öz'ü de bırakmazlar... Bu bir Hendek savaşı, biz Hendeklerimizi derin kazalım. Tedbir temkinimizi alalım akabinde Mekke'nin fethi var.

"BİR RAUNT DIŞARIDA BEKLEYEBİLİRİZ "

(Eski Yargıtay üyesi Salih Sönmez - Yargıdaki seçimlerde ve heyet halindeki kararlarda toplu oy verilmesi ile ilgili): Hep birlikte tek adaya vermek olmamalı. Tek elden karar çıktı intibaı olmamalı... İyi bir sonuç almak veya aldığımız kararı iyi uygulamak bu dönemde başarı değildir.. Bu dönemde bizi bitirmeye çalışanların elini boşa çıkarmak, tereddüde sevk etmek, kafalarını karıştırmak başarıdır. Başarısız olabiliriz, iyi oyun kuramayabiliriz. Bir çamur bulaştırmaktansa bir raunt daha saha dışında bekleyebilmeyi kabullenmeliyiz.