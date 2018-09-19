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'nün finanse edilmesine ilişkin dava

"Himmet" adı altında topladıkları paraları 'ye mali yardım amacıyla kullandıkları iddiasıyla, TMSF yetkililerinin kayyum olarak atandığı 'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 11:03 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 11:31
FETÖ'nün finanse edilmesine ilişkin dava

İş insanlarından edindikleri çek ve senetleri, 'daki hesaplarda Fetullahçı Terör Örgütü'ne () mali yardım amacıyla kullandıkları ve "himmet" adı altında para topladıkları iddiasıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkililerinin kayyum olarak atandığı 'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, 12'si tutuklu 24 sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada SEGBİS aracılığıyla bağlanarak savunma yapan tutuksuz sanık Taner Şentürk, Digitürk iptalini oturduğu evde çekmemesinden dolayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Örgüt mensuplarının belirttiği gerekçeleri dilekçesinde yazmadığını kaydeden Şentürk, "2010-2011'de Trabzonspor şampiyonluğa oynuyordu o yüzden almıştım, daha soran kötü oynamaya başladı. Bu nedenle de iptal ettim." diye konuştu.

KHK ile kapatılan şirketlerde SGK kaydının bulunmasıyla ilgili de savunma yapan Şentürk, Erzurum'da inşaat şirketinin muhasebesini tuttuğunu, kendisinin hangi şirketten SGK'lı gözüktüğünü bilmediğini iddia etti.

Bank Asya'ya da FETÖ elebaşı 'in talimatıyla para yatırmadığını öne süren Şentürk, "Bank Asya'ya gelen para ağabeyimin benim bedelli askerlik yapmam için gönderdiği paradır. Zaten o bankada tutmayıp, parayı hemen çekerek başka bankaya yatırdım." ifadelerini kullandı.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, sanıklardan Halit Dumankaya, Uğur Dumankaya, Semih Serhat Dumankaya, Ayla Dumankaya Pirinççi, Murat Koca, Ali Rıza Özbek ve Ahmet Akıncıoğlu'nun, "silahlı terör örgütü (FETÖ) yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar, 55 sanığın ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Sanıklardan Göksel Işık hakkında ise etkin pişmanlıktan yararlandığı için "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, özellikle FETÖ adına kullanılan hesaplardaki c¸eklerin c¸ogˆunlugˆunun Dumankaya grup s¸irketlerine ait olduğu, şirket sahiplerinin örgüte kurban ve "himmet" adı altında para toplayarak finans kaynağı sağladığı öne sürülüyor.

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FETÖ'nün finanse edilmesine ilişkin dava
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