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Reyhanlı katliamında izi araştırılıyor

ERKAM ÇOBAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018
Reyhanlı katliamında FETÖ izi araştırılıyor
'da 2013'te düzenlenen 52 vatandaşın hayatını kaybettiği kanlı saldırının zanlısı olarak geçtiğimiz günlerde Lazkiye'de paketlenerek Türkiye'ye getirilen terörist Yusuf Nazik'in ön ifadesinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Nazik, saldırı için Suriye istihbaratı El Muhaberat ile bağlantıyı ABD'de "silah kaçakçılığı" suçundan tutuklu bulunan, yine Reyhanlı faillerinden Mehmet Gezer'in sağladığını anlattı.

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Gezer hakkında New York Güney Bölge Savcılığı soruşturmayı yönetirken, soruşturmayı ise davasının da yargıcı olan sever New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara yürütüyor. Bharara aynı zamanda FETÖ'nün 17/25 Aralık hükümet darbe girişimi davasını ABD'de sürdürme çabası içerisinde olan isim olarak biliniyor. FETÖ'nün ise ABD'de kurduğu lobiler üzerinden Gezer'i Türkiye'ye karşı propaganda aracı kullanmaya çalışacağı ve FETÖ sever savcı vasıtasıyla açılacak davaya Gezer üzerinden etki etmeye çalışacağı değerlendiriliyor.
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Reyhanlı katliamında FETÖ izi araştırılıyor
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