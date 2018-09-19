Reyhanlı katliamında FETÖ izi araştırılıyor

Hatay Reyhanlı
'da 2013'te düzenlenen 52 vatandaşın hayatını kaybettiği kanlı saldırının zanlısı olarak geçtiğimiz günlerde Lazkiye'de paketlenerek Türkiye'ye getirilen terörist Yusuf Nazik'in ön ifadesinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Nazik, saldırı için Suriye istihbaratı El Muhaberat ile bağlantıyı ABD'de "silah kaçakçılığı" suçundan tutuklu bulunan, yine Reyhanlı faillerinden Mehmet Gezer'in sağladığını anlattı. TEPEDE O TANIDIK İSİM!
Gezer hakkında New York Güney Bölge Savcılığı soruşturmayı yönetirken, soruşturmayı ise Rıza Sarraf
davasının da yargıcı olan FETÖ
sever New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara yürütüyor. Bharara aynı zamanda FETÖ'nün 17/25 Aralık hükümet darbe girişimi davasını ABD'de sürdürme çabası içerisinde olan isim olarak biliniyor. FETÖ'nün ise ABD'de kurduğu lobiler üzerinden Gezer'i Türkiye'ye karşı propaganda aracı kullanmaya çalışacağı ve FETÖ sever savcı vasıtasıyla açılacak davaya Gezer üzerinden etki etmeye çalışacağı değerlendiriliyor.