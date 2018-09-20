O terörist gri listede çıktı

Bingöl'de güvenlik güçlerinin
geçen ay
düzenledikleri
operasyonda etkisiz
hale getirilen 3
teröristten birinin,
İçişleri Bakanlığı
Terör Arananlar
Listesi Gri Kategori'de
yer alan
'Delila Çiya' kod
adlı PKK
'lı Ceylan
Buğan (26)
olduğu tespit edildi.
Valilikten yapılan
yazılı açıklamada,
"teröristin,
PKK'nın 'sözde'
Erzurum eyaletinde
faaliyet gösteren
ve İçişleri
Bakanlığı'nca
gri listede aranan
'Delila Çiya' kod
adlı Ceylan Buğan
olduğu tespit edilmiştir.
Bingöl İl
Jandarma Komutanlığı,
bölge halkımızın
da desteğiyle
bölücü terör
örgütü ile mücadelesini
kararlılıkla
sürdürecektir"
denildi.