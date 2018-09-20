Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > O terörist gri listede çıktı

O terörist gri listede çıktı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018
O terörist gri listede çıktı
Bingöl'de güvenlik güçlerinin geçen ay düzenledikleri operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Gri Kategori'de yer alan 'Delila Çiya' kod adlı 'lı Ceylan Buğan (26) olduğu tespit edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "teröristin, PKK'nın 'sözde' Erzurum eyaletinde faaliyet gösteren ve İçişleri Bakanlığı'nca gri listede aranan 'Delila Çiya' kod adlı Ceylan Buğan olduğu tespit edilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
O terörist gri listede çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN