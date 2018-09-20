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Son dakika: Eski 'li vekil hayatını kaybetti!

Son dakika haberi! Türkiye Büyük Millet Meclisi 26'ncı döneminde Milletvekili iken 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması üzerine milletvekilliği düşürülen (50), ’ın kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 12:12 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 12:22

'ın kentinde bulunan , dün gece fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Ancak Ayhan kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Ayhan'ın ölüm haberini doğrulayan eşi Rezan Ayhan, Irak'a giderek cenazeyi alıp, 'ya getireceğini söyledi.

Ayhan, Şanlıurfa Kapalı Cezaevi'nde 13 mahkumun yanarak öldüğü olay sırasında da kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

KCK DAVASINDA TUTUKLANMIŞTI

24'üncü dönemde Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili olarak seçilen İbrahim Ayhan, 5 Ekim 2010'da KCK davası kapsamında tutuklanarak cezaevine girdi. Ayhan, 3 Ocak 2014'te Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluklarının makul süreyi aştığı ve seçilme haklarının ihlali iddiasıyla yaptıkları başvuruyu haklı bulmasıyla tahliye edildi. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde 'den milletvekili seçilen Ayhan, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması üzerine Şubat 2018'de TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürüldü. Ayhan, 24 Haziran 2018 seçimlerinde partisi tarafından aday gösterilmemişti.

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Son dakika: Eski HDP'li vekil hayatını kaybetti!
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